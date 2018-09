Anzeige

Hier kommen Reitsport und Floristik zusammen

Gegenüber der Krumbacher Kreisklinik finden Reitsportfreunde nun schon seit einem Vierteljahrhundert alles rund ums Pferd: Mit diversen Aktionen, Angeboten und einer Verlosung feiert Reitsport Holl in diesen Tagen 25-jähriges Bestehen – und Blumen Holl feiert gleich mit.

Denn das zweite und nicht weniger wichtige Standbein von Inhaberin Elvira Holl gibt es nun schon seit 30 Jahren. Gegründet hat das Blumengeschäft 1988 ihre Mutter Margit Holl, damals noch ein Haus weiter, in der Mindelheimer Straße 48. Tochter Elvira stieg fünf Jahre später in den Familienbetrieb ein und erweiterte ihn um ein umfassendes Reitsportangebot: Ein natürlicher Schritt für die Floristin und leidenschaftliche Hobbyreiterin.

Von ihrer Erfahrung mit Pferden profitieren auch die Kunden: Elvira Holl testet gerne selbst aus, welche Produkte sich bewähren und gut in ihr Sortiment passen. Das umfasst Stiefel, Helme, Reithosen (von Kleinkind- bis Plusgrößen), Schabracken und Pflegezubehör von namhaften Herstellern wie Casco, Waldhausen, HKM, Uvex, Busse und HV Polo. Auch DLG-zertifiziertes Pferdefutter von Josera, frei von unnötigen Zusatzstoffen und Geschmacksverstärkern, führt Elvira Holl – und das kommt bei Pferdebesitzern so gut an, dass sie längst auch die Joseraprodukte für Hunde und Katzen ins Sortiment aufgenommen hat.

Nicht weniger als die Reitsportabteilung liegt ihr die Floristik am Herzen: Das Spektrum reicht von klassisch bis modern, von Hochzeitsfloristik über Dekorationen bis hin zur Trauerfloristik, die demnächst wieder in einer umfassenden Allerheiligenausstellung präsentiert wird. Zuvor läuft allerdings die Jubiläumsaktion im Blumengeschäft: Bis einschließlich Samstag, 6. Oktober, gibt es Herbststräuße und Türkränze zum speziellen Angebotspreis sowie eine Verlosung mit blumigen Preisen.

Auch in der Reitsportabteilung wird bis 6. Oktober Jubiläum gefeiert: Mit einem 25-prozentigen Jubiläumsrabatt (Futter ausgenommen) und einer großen Verlosung, bei der diverse Sachpreise als Sofortgewinne ausgeschüttet werden. Der zweite und dritte Preis sind Warengutscheine im Wert von 70 und 50 Euro, Hauptgewinn ist ein Fotoshooting von Karin Tietz – mit oder ohne Pferd. alan