Hochzeit: Verliebt, verlobt, verheiratet

Wer sich entscheidet zu heiraten, will das die eigene Hochzeit perfekt ist. Schließlich soll der schönste Tag im Leben positiv in Erinnerung bleiben.

Von Sylvia Ehrenreich

Wenn das eigene Leben ohne den anderen keinen Sinn mehr ergibt – dann ist es Liebe. Wer so empfindet, der ist sich sicher die richtige Person getroffen zu haben.

„Willst du mich heiraten?“ ist dann die alles entscheidende Frage – und die Antwort natürlich „Ja“. Damit der Hochzeitstag in bester Erinnerung bleibt, darf bei all den Glücksgefühlen die Planung nicht vernachlässigt werden. Deshalb sollte man sich frühzeitig Gedanken darüber machen, welche Art von Hochzeit man sich vorstellt: nur im engsten Familienkreis oder doch die ganz große Feier mit Verwandten, Freunden und Bekannten. Neben standesamtlicher Trauung, dann noch kirchlich oder eher als freie Zeremonie, klassisch oder im Boho-Stil – es gibt unzählige Varianten, wie man Hochzeit feiern kann.

Hochzeit richtig planen

Licht ins Dunkel bringen die Experten vor Ort. Mit ihrer Erfahrung und Expertise können sie dem angehenden Brautpaar helfen, sich bei der großen Auswahl zu entscheiden. Ringe, Brautkleid und ein passendes Outfit für ihn sind dabei obligatorisch.

Brautkleid

Alle Blicke richten sich an diesem Tag auf die Braut. Da muss das Outfit natürlich sitzen. Trend in diesem Jahr sind schulterfreie Kleider, ebenso zarte Träger und ein rückenfreier Ausschnitt. Auch die goldenen 20er-Jahre kehren zurück. Kleider im Swing-Stil, eng anliegende Silhouetten und Feder-Looks werden getragen. Auf dem Kopf kommt die Wasserwelle zurück, klassisch werden aber auch weiterhin Schleier oder große Haarspangen getragen.

Anzug

Das Wichtigste zuerst: Der Bräutigam muss sich wohlfühlen und der Anzug in das Konzept der Feier passen. Für 2020 gilt: Blau ist das neue Schwarz. Es ist die aktuelle Farbe bei den Hochzeitsanzügen. Wer mutiger ist, setzt auf Muster und Farbe. Aber Vorsicht! Hier gilt: weniger ist mehr. Es kommt auf die richtige Dosis an. Komplettiert wird das Outfit von den richtigen Accessoires. Diese sollten zum Look der Braut passen. Idealerweise kann man die Farben des Brautstraußes aufgreifen, zum Beispiel in Form eines Einstecktuchs oder farbiger Socken.

Die Eheringe sind das sichtbare Symbol der Liebe. Bild: halfpoint, stock.adobe.com

Ringe

Sie sind das sichtbare Symbol der Liebe und der Verbundenheit zwischen den Verliebten. Bei der Gestaltung der Ringe sind keine Grenzen gesetzt. Ob schlicht, mit einzelnen Steinchen besetzt oder mit Perlierung – sie können nach den persönlichen Wünschen gestaltet werden. Individuell werden sie schließlich durch Gravuren in der Innenseite: sei es das Datum, die Namen oder ein Spruch.