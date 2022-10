Hörmann-Reisen: Von Augsburg ins größte Skigebiet der Welt

Auch in dieser Skisaison bringt Hörmann-Reisen Skifans bis April wieder jede Woche nach Méribel, in das größte zusammenhängende Skigebiet der Welt. Die hochalpine Kulisse bietet unter anderem grandiose Ausblicke auf den Mont Blanc.

Vor allem „Les Trois Vallées“, zu dem acht Skigebiete zählen, hat sich einen Spitzenplatz unter Freunden des Skisports erobert. Mit mehr als 600 Pistenkilometern gilt es für viele Skifahrer als das absolute Nonplusultra.

Skifahrerherz was willst du mehr? Mehr geht fast nicht: Eine unglaubliche Anzahl von Liften und Gondeln, Abfahrten auf und abseits der Pisten, mehrere Hundert Pistenkilometer mit nur einem Skipass, dazu beste Schneebedingungen und anspruchsvolles Terrain. Hier braucht man keinen Skibus - nur Pisten, Pisten, Pisten ...

Top Reise – top Preise mit Hörmann-Reisen

Im wahrsten Sinne des Wortes im Herzen des XXL-Skigebiets Les Trois Vallées gelegen, gilt Méribel als exklusiver Wintersportort und bietet ein einzigartiges Ambiente. Von eindrucksvollen Tannenwäldern umgeben präsentiert sich Méribel einerseits als moderne Skistation, und ist andererseits von einer traditionellen savoyardischen Architektur mit überwiegend holzverkleideten Chalets geprägt.

Und der Hörmann Skispaß beginnt direkt an der Haustür. Hier heißt es: Anschnallen und los geht’s! Wer davon träumt, dem Weihnachtsstrubel zu Hause zu entfliehen und gemeinsam mit Familie und Freunden ein ganz besonderes Weihnachtsfest inmitten einer verschneiten Winterwelt zu erleben, der sollte von den Hörmann Reiseprofis beraten lassen: „Über Weihnachten beziehungsweise Silvester fahren wir vom 20. bis 27. Dezember und vom 26. Dezember bis zum 2. Januar nach Méribel. Langweilig wird es in Méribel garantiert niemandem und die Pisten gehen auch nicht aus.“

Méribel bietet mehr als 600 Kilometer Abfahrten

Seine Beliebtheit verdankt Méribel nicht nur seiner perfekten Lage im Mittelpunkt des Skigebiets Trois Vallées, sondern auch seiner absoluten Schnee-Sicherheit, den mehr als 600 Kilometer Abfahrten, über 200 Liftanlagen, 10.000 Hektar Tiefschnee-Reviere, unzähligen Touren-Abfahrten, Boarder-Parks, Restaurants für Genießer, Wellness-Oasen und seiner internationalen Wintersportszene von mondän bis familiär. Die drei Täler sind für Skifahrer und Snowboarder ein Paradies – kurzum ein ideales Revier für alle, die auf kilometerlangen markierten Pisten oder auf unberührten Pulverschnee-Hängen fahren wollen. Mit Hörmann Reisen wird dieser Wintertraum wahr – jede Woche – garantiert!

600 Kilometer Piste zwischen 1300 und 3230 Metern Höhe – das ist das größtes zusammenhängende Skigebiet der Welt. Foto: Fotolia

Hörmann-Reisen bietet Unterkünfte der Extraklasse

Hörmann-Reisen bringt Ski-Begeisterte nicht nur ins beliebte Skigebiet Méribel, sondern bietet dort auch Unterkünfte der Extraklasse. Die Hörmann-eigenen Appartements in der Anlage „Le Hameau“ befindet sich in Méribel-Mottaret, dem besten Ausgangsort für Skiausflüge in andere Täler. Die Anlage, die sich unmittelbar an der Piste befindet, besteht aus verschiedenen, miteinander verbundenen Appartementhäusern mit integrierten Geschäften.

In den für einen Ferienaufenthalt komplett ausgestatteten, modernen und gemütlichen Appartements fühlen sich die Gäste sofort wie „zu Hause“. Die Anlage ist durch eine Kabinenbahn mit Méribel-Mottaret verbunden. Der Ort ist aber auch über eine Treppe (etwa zehn Gehminuten) oder mit dem kostenlosen Shuttle-Bus zu erreichen. Die Appartements sind komplett ausgestattet und sehr zweckmäßig eingerichtet. Sie verfügen über eine Küche mit Kühlschrank, Elektroherdplatten, Geschirrspüler und Geschirr. WC und Bad sind in allen Wohnungen getrennt. Außerdem verfügen alle Appartements über einen Balkon oder Terrasse.

Weitere Angebote und tolle Reiseziele finden Sie hier.