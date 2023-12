Hörmann Reisen eröffnet die Reisesaison 2024

Das Augsburger Reisebüro Hörmann-Reisen bietet zahlreiche Ideen für den Traumurlaub 204. Ob ein Kurztrip im Frühling in den warmen Süden, (Fluss)Kreuzfahrt, Flug- oder Rundreise, Wander- oder Fahrradurlaub: Bis 29. Februar 2024. locken drei Prozent Frühbucherrabatt

In diesen Zeiten stehen Flexibilität und Sicherheit bei der Reiseplanung an erster Stelle. Bei Hörmann Reisen ist es möglich, entspannt zu planen, flexibel zu buchen und die Reise bis spätestens 28 Tage vor Reisebeginn kostenlos umzubuchen oder zu stornieren. Dafür werden bei Buchung des Hörmann-Flex-Tarifs (ab acht Euro) keine Stornokosten erhoben.

Das sind perfekte Voraussetzungen, um vom Urlaub nicht nur zu träumen, sondern ihn auch in die Tat umzusetzen. Dafür bietet Hörmann Reisen jede Menge Anregungen – von der Aktivreise über (Fluss)Kreuzfahrten, Flug- oder Rundreisen bis hin zu Classic-Erlebnissen etwa in der Elbphilharmonie Hamburg oder der Mailänder Scala.

Mit Hörmann-Reisen in den Traumurlaub

Gerade, wenn der Frühling sich bei uns noch ein wenig verhalten zeigt, lohnt sich eine Auszeit im Süden, wo die Sonne schon für T-Shirt-Wetter sorgt. Zur Auswahl stehen im März, April und Mai unter anderem eine Flug-Busreise nach Südspanien oder Sorrent mit Capri, ein 4-tägiger Kurzurlaub in Südtirol, ein 5-tägiger Trip in die Toskana oder an die azurblaue Rivieraküste.

Auch im Bereich Aktivreisen punktet Hörmann mit einem vielfältigen Angebot. Mit gutem Grund: In traumhafter Landschaft aktiv zu sein, weckt Lebensgeister und spendet Energie für Körper, Geist und Seele.

Im VIP-Liner exklusiv unterwegs mit Hörmann-Reisen

Wanderreisen führen beispielsweise in die Cinque Terre, nach Elba oder in die Provence. Zahlreiche Radreisen mit Reiseleitung findet man ebenfalls im Katalog. Unterwegs ist man auf perfekten Routen, die Teilnahme ist unabhängig von Alter und Fitness. Die Radreisen führen beispielsweise nach Porec oder Bibione und entlang der Schlösser im Loire-Tal.

Sehr beliebt sind bei Hörmann Reisen die zwei VIP-Liner mit nur 27 Sitzplätzen (2+1-Bestuhlung). Diese Busse werden für ausgewählte längere Reisen wie zum Beispiel zum Nordkap, nach Südspanien, in die Provence oder die Bretagne eingesetzt.

Sommerurlaub: Jetzt bis zu 20 Prozent Frühbucherrabatt sichem

Für den Sommerurlaub am Meer hat Hörmann Reisen attraktive Reiseziele in Kroatien im Programm. Ob in istrischen Städten wie

Porec

Rovinj

Rabac

Umag o

der auf den Inseln Losinj und Rab in der Kvarner Bucht, ob mit Halbpension, Vollpension oder all-inclusive, ob im 3- oder 5-Sterne-Hotel – bei der Vielzahl an Angeboten wird jeder fündig. Familien können sich über attraktive Kinderermäßigungen freuen, bis zu 100 Prozent für bis zu 15-Jährige sind möglich. Außerdem winken bis zum 15. April teilweise Frühbucherrabatte bis 20 Prozent (Umag bis 31. Januar). Unser Bild zeigt das Hotel Marea Valamar Collection Suites 5*, nur zehn Spaziergehminuten von der Altstadt von Porec entfernt. Hochklassige Serviceangebote sowie attraktive Pools sind auf die Bedürfnisse aller Familienmitglieder zugeschnitten, ob Babys, Kinder, Teenager oder Erwachsene.