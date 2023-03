Hotelfachschule Bad Wörishofen: Der Traum vom eigenen Gastgewerbe

Ein Abschluss an der Hotelfachschule Bad Wörishofen (HOFA) eröffnet Berufsmöglichkeiten in den besten Positionen der Hotellerie, Gastronomie und des Tourismus. So berichten aktuelle und ehemalige Absolvent:innen über ihre Zeit an der HOFA.

Im eigenen Hotel Gäste aus aller Welt empfangen, in einer gehobenen Position im Management der Hotellerie arbeiten oder sich mit einem Gastgewerbe selbstständig machen. Um sich diese Träume erfolgreich zu erfüllen, sind neben praktischen Fähigkeiten auch eine Vielzahl theoretischer Kenntnisse gefragt. Die Hotelfachschule Bad Wörishofen bietet die Möglichkeit für eine Weiterbildung zum/zur staatlich geprüften Hotelbetriebswirt:in. Hierbei können sich die Schüler:innen während einer zweijährigen Weiterbildung in Vollzeit, oder einer dreijährigen, berufsbegleitenden Weiterbildung in Teilzeit, in der Hotellerie, Gastronomie und im Tourismus beruflich weiterentwickeln. Das Besondere der Ausbildung: Es werden keine Studiengebühren erhoben. Außerdem erlangen die Absolvent:innen mit Bestehen der Abschlussprüfung zusätzlich die Berufsbezeichnung "Bachelor Professional in Wirtschaft".

Theoretische Grundlagen für das Hotel- und Gastgewerbe

„Für mich ist es das A und O eine betriebswirtschaftliche Grundlage zu haben", davon ist Verena Eichhorn-Lange überzeugt. Sie ist Alumni der HOFA und inzwischen Leiterin eines 4-Sterne Hotels in Kühberg. „Der große Vorteil der Hotelfachschule ist einfach, dass man mit Praxiserfahrung reingeht und dann das Gelernte durch theoretische Bausteine ergänzen kann." Verena Eichhorn-Lange hat wie die meisten Schüler:innen der HOFA zunächst eine Ausbildung im Hotel- und Gastgewerbe absolviert. Das ist Voraussetzung für die Aufnahme an der Hotelfachschule Bad Wörishofen. Alternativ können Schüler:innen ohne anerkannte Berufsausbildung auch mit mindestens fünf Jahren einschlägiger Berufserfahrung in der Hotelfachschule aufgenommen werden.

Die Vorteile einer Ausbildung an der Hotelfachschule Bad Wörishofen

Ein Abschluss an der HOFA bringt zahlreiche Vorteile mit sich. So überzeugt die Hotelfachschule durch praxisorientierte Lehrpläne und Lehrkräfte. Diese weisen neben einer fundierten Ausbildung auch ein großes Maß an Berufserfahrung auf. Sebastian Lingg hat sich für die Zusatzausbildung an der HOFA entschieden, um das Gastgewerbe seiner Familie in Oberstaufen erfolgreich übernehmen zu können. Darum möchte er sich theoretisch weiterbilden: „Als Gastgeber und auch als Unternehmer muss man über alle Bereiche der Hotellerie Bescheid wissen. An der HOFA bekomme ich das Fachwissen vermittelt, das ich für meine Arbeit im Hotel brauche.“

Mit der HOFA auf den Weg in die Selbstständigkeit

Mit der Qualifikation „Staatlich geprüfte:r Hotelbetriebswirt:in" haben die Absolvent:innen die besten Chancen für eine erfolgreiche Karriere in der Hotellerie, Gastronomie und in anderen Branchen. Die Zusatzausbildung bietet außerdem das notwendige Werkzeug für den Weg in die Selbstständigkeit. Corinna Geiger hat sich für diesen Weg entschieden. Nach ihrem Abschluss an der HOFA hat sie sich mit einem eigenen Café in Kaufbeuren selbstständig gemacht. „Um weiterzukommen kann ich die Ausbildung an der HOFA nur empfehlen. Durch die dreijährige Berufsausbildung habe ich detailliertes Wissen erlangt und gelernt auf was es ankommt, wenn man sich selbstständig machen möchte.“