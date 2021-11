Die Eisdisco in Königsbrunn ist wieder eröffnet

Ausflug für die ganze Familie: Am Sonntag, 31. Oktober, findet in Aichach der Simon- und Judäimarkt mit verkaufsoffenem Sonntag statt. Los geht es um 10 Uhr.

Herzstück Horgau

Nachhaltige Produkte aus der Region kaufen

In den Dorfläden in Horgau und Diedorf gibt es nicht nur lokal erzeugte Waren, sondern auch viele Veranstaltungen. Lesen Sie hier, was in den alles geboten ist.