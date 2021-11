"Im Spiegelsaal"

ANZEIGE

Warum fotografieren wir uns ständig selbst?

Mit ihren Comics hinterfragt Liv Strömquist vieles in unserer Gesellschaft. In ihrem neuen Band sucht sie Erklärungen, warum viele Menschen so gerne Selfies machen - und weshalb Schneewittchens Stiefmutter vielleicht doch gute Argumente hatte.