ANZEIGE

In Stein gemeißelt

Wenn uns ein geliebter Mensch verlässt, wollen wir ihm eine liebevoll gestaltete Denkmalstätte schaffen.

Es soll ein Ort sein, an dem nicht nur der Verstorbene in Würde ruhen kann, sondern den auch die Hinterbliebenen gerne besuchen und mit Hingabe pflegen. Viele entscheiden sich für das Aufstellen eines Grabsteines zur Erinnerung. Diesen gibt es in verschiedenen Ausführungen: Breit- oder Reihenstein, Stele, Urnen- oder Kissenstein. Diese unterscheiden sich nicht nur in ihrem Aussehen, sondern auch in Sachen Preis und Pflege.

Jeder Grabstein hat bestimmte Vorzüge: Welche am besten den eigenen Vorstellungen entsprechen, kann gemeinsam mit einem Steinmetz oder Bestatter herausgefunden werden. Die Experten informieren vor Ort über die verschiedenen Möglichkeiten, zeigen Musterexemplare und finden im gemeinsamen Gespräch mit Hinterbliebenen genau die Variante, die am besten zum Verstorbenen passt.

Etwas in Stein zu meißeln, heißt, es vor dem Vergessen zu bewahren. Ein individuell gefertigter Grabstein inmitten einer liebevoll arrangierten Stätte lässt so die Erinnerung an den geliebten Menschen nie verblühen. (paju/jkor)