Ja-Wort im Sand

Strandhochzeit auf Juist: Neuer Trend bei Brautpaaren

Immer mehr Hochzeitspaare lassen sich am Strand der ostfriesischen Insel Juist trauen. An diesem Freitag wird auf der Nordseeinsel die 200. Strandhochzeit unter freiem Himmel gefeiert.

Am großen Tag des Ja-Wortes soll am besten alles perfekt sein - eine nicht unbedeutende Rolle spielt dabei die Hochzeitslocation. Ein Trend der letzten Jahre ist das Heiraten am Strand. Auf der Insel Juist geht das unter freiem Himmel.