Anzeige

Jetzt geht es endlich wieder los: FV Illertissen hat die SpVgg Bayreuth zu Gast

Am kommenden Samstag, 7. März, ab 14 Uhr, rollt der Ball im Vöhlinstadion endlich wieder. Zum Auftakt in die Restrunde der Regionalliga begrüßt der FV Illertissen die SpVgg Bayreuth.

Nachdem die Vorbereitungsphase der Illertisser in den letzten Wochen gut verlief und auch die Generalprobe am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenführer der Bayernliga Nord, FC Pipinsried, mit 5:2 geglückt ist, starten die Mannen um FVI-Trainer Marco Küntzel gestärkt in die bevorstehende Partie. Auch wenn die letzte Begegnung der beiden Teams mit einer 7:2-Niederlage für die Illertisser endete, wollen sich die Vöhlinstädter mit einem guten Start gegen Bayreuth in den Ligabetrieb zurückmelden.

Der derzeitige Tabellenvierte will seinerseits weiter „vorne mitspielen“ und präsentiert sich aktuell in bestechender Form. Nicht ein einziges Testspiel ging verloren, lediglich gegen den FCE Bamberg kam die Mannschaft um Trainer Timo Rost nur zu einem 2:2. nake/Foto: Hörger/arc