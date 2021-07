20 Jahre Bauernmarkt Dasing

Der Bauernmarkt Dasing ist die grüne Seele des Wittelsbacher Lands: Heuer feiert der Bauernmarkt 20. Geburtstag - wie alles begann und wie die Zukunft aussieht.

Gute Produkte vom Hof – und das bitte möglichst regional. Heute setzen Kunden nicht mehr auf Massenkonsum. Gesundheitsbewusstsein, aber auch Nachhaltigkeit, stehen an oberster Stelle – diesen Nerv trifft der Bauernmarkt Dasing. „Im Grunde ist der Bauernmarkt ein Hofladen in groß. Wir bieten Waren von Produzenten aus der Region an, denn nicht jeder kann es sich leisten, nebenher ein kleines Geschäft zu betreiben“, erklärt Peter Meitinger, der von Beginn an mit Herz und Seele dabei ist.

Heuer jährt sich das Eröffnungsdatum, der 15. Juli 2001, zum 20. Mal. Grund genug zurückzublicken. Vor 20 Jahren beschlossen elf Landwirte, ein Projekt auf den Weg zu bringen, dessen Entwicklung die Zukunft ihrer Familien sichern und bestimmen sollte. Die Idee war einfach: Es wird ein Ort geschaffen, der es Direktvermarktern aus dem Wittelsbacher Land ermöglichte, ihre landwirtschaftlichen Lebensmittel und hofgemachte Produkte anzubieten. So simpel der Plan.

Die Umsetzung war da schon eine andere Hausnummer. „Bis zur Eröffnung hat es vier Jahre Planung gebraucht. Es war eine unsichere Zeit und man musste Mut und Tatkraft aufbringen, dieses Projekt zu stemmen. Heute bin ich froh und kann mit Sicherheit sagen, dass es genau das Richtige war. Bedanken müssen wir uns auch bei der Politik, die uns stets wohlwollend gegenüberstand und unterstützt hat“, erinnert sich Meitinger.

Frisch rausgeputzt: Während der Corona-Phase wurde unter anderem die Markthalle erneuert. Foto: Bauernmarkt Dasing

Ende dieses Jahrs übergibt er seine Aufgaben an Tochter Franziska. Mit ihr sowie Umberto Freiherr von Beck-Peccoz und Veronika Asam-Zigahl liegen die Geschäfte des Bauernmarkt Dasings nun vollends in den Händen der zweiten Generation. „Wir müssen unseren Vätern dankbar sein, dass sie sich getraut haben, dieses Projekt zu verwirklichen. Damals gab es noch nicht die große Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln und Produkten, heute ist das anders und dies macht es uns in einigem leichter. Wir sind stolz als zweite Generation das Lebenswerk unserer Väter weiterzuführen“, sagt Franziska Meitinger.

Bauernmarkt Dasing: Frisch und munter ins Jubiläumsjahr

Doch auch in der heutigen Zeit ist es nicht immer einfach. Gravierend bemerkbar machte sich dies im letzten Jahr. Haben sonst rund 2000 Busse im Jahr den Bauernmarkt an der A8 besucht, wurde es durch die Corona-Lockdowns still. Trotz der unsicheren Situation krempelte man im Bauernmarkt die Ärmel hoch und ließ sich auch von dieser Krise nicht aus der Bahn werfen. „Wir haben die Zeit genutzt, um den Bauernmarkt zum 20. Geburtstag wie aus dem Ei gepellt zu präsentieren“, betont Umberto Freiherr von Beck-Peccoz.

Im Gastrobereich erstreckt sich der frische Boden als „grüne Wiese“, auf dem neu angelegten Spielplatz können Kinder toben und die Eltern im Schatten der Bäume entspannen. Die Ziegen freuen sich auch immer über einen Besuch. „Unser Biergarten bietet ein Erlebnis für alle Generationen. Die Kleinen können mit ihren Eltern den Spielplatz besuchen und auch so findet man eine ruhige Ecke, um unsere hausgemachten Speisen zu genießen“, erklärt Veronika Asam-Zigahl das Konzept. Außerdem bietet der Bauernmarkt neben der Marktgastronomie auch einen Saal und Stüberl für Feiern. Im vergangenen Jahr wurde eine neue Metzgereitheke in den Handel integriert, die man im Handumdrehen in eine SB-Theke verwandeln kann; so haben die Kunden auch Zugriff auf die breite Palette an Fleisch- und Wurstwaren, wenn der Verkauf geschlossen ist.

Neu beim Bauernmarkt ist der Spielplatz mit Hütte, Klettergerüsten, Rutschen und vielem mehr. Foto: Carina Sirch

Dass Tochter Franziska nun seine Geschäfte übernimmt, kommt für Peter Meitinger genau richtig: „Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören und mit der zweiten Generation geht es sehr gut weiter.“ Dass Meitinger seine zweite Heimat, den Bauernmarkt Dasing, jedoch immer wieder besucht, dessen sind sich die Gesellschafter sicher: „Peter ist die Seele des Bauernmarkts“, betont Freiherr von Beck-Peccoz – und das wird er und die anderen zehn Gründerväter immer bleiben.

