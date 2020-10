Anzeige

KTV-Turner vor ungewöhnlicher Saison

Die Corona-Pandemie hat ihre Auswirkungen: Keine Gastsportler, dafür gute Chancen für den Nachwuchs

Eine Saison mit vielen Änderungen steht der Mannschaft der KTV Ries bevor, da – bedingt durch Corona – die Staffeleinteilung sowie auch der Ligamodus angepasst wurden. Die Rieser wollen aber an die erfolgreiche Saison aus dem Vorjahr anknüpfen und werden daher nahezu unverändert die Wettkämpfe bestreiten.

Angeführt wird das Team wieder von Sven König, welcher im letzten Jahr, seinem ersten als Mannschaftskapitän, dieses souverän zum Vizemeistertitel geführt hat. Seine langjährige Zweitligaerfahrung wird sicher auch in den bevorstehenden Begegnungen hilfreich sein. Auch auf die Routine von Ringespezialist Roland Hagner kann wieder gebaut werden, er geht nun schon seit über einem Vierteljahrhundert im Dress der KTV an die Geräte.

Verzichten muss man allerdings in diesem Jahr auf die Verstärkung der Gastturner. Mit Nikolai Kishkilev hätte man zwar theoretisch einen sehr starken Turner zurückgegriffen werden könnte. Allerdings machen es die aktuellen Umstände unmöglich, dass dieser nach Deutschland einreisen und an den Start gehen kann. So ist man umso mehr auf das Können der jungen Turner angewiesen, welchen sich damit eine gute Chance bietet, sich zu beweisen.

Dies spielt nun den Youngstern Noah Lang und Justus König in die Karten, die zum ersten Mal im Aufgebot der ersten Mannschaft der KTV stehen werden. In den vergangenen Jahren haben sie in der zweiten Mannschaft aber regelmäßig bewiesen, dass sie durchaus das Potenzial haben, um auch in der Bundesliga mithalten zu können.

Seine ebenfalls allererste Ligasaison wird Lucas Buschmann für die KTV bestreiten. Mit ihm gelang es den Verantwortlichen der KTV, ein weiteres Nachwuchstalent aus dem Leistungszentrum in Chemnitz zu verpflichten. In das zweite DTL-Jahr geht es für Daniel Wegert und Jonathan Trinks. Die beiden Gerätespezialisten konnten in der vergangenen Saison schon etwas Bundesligaluft schnuppern und werden sicher auch in den kommenden Wettkämpfen das Team mit ihren Einsätzen unterstützen. Ebenso wie Gustav Kern, welcher im letzten Jahr zur KTV gestoßen ist und mit seiner Leistung mehr als überzeugen konnte. Ein paar Einsätze mehr haben Clemens König und Maximilian Henning, welche beide wichtige Stützen beim letztjährigen Gewinn des Vizemeistertitels waren durch ihre Vielseitigkeit, die dem Trainerteam viel Freiheit beim Setzen ermöglicht.

Ebenso wie Jakob Mayer, Lukas Leonhardt und Maurice Praetorius, welche inzwischen schon zu den erfahrensten Kadermitgliedern zählen und mit ihren Einsätzen schon das ein oder andere Mal wichtige Punkte für das Team sichern konnten. Damit weichen die Rieser auch in dieser Saison nicht von ihrem Erfolgsrezept der vergangenen Jahre, einem guten Mix aus vielversprechenden, jungen Nachwuchsturnern und erfahrenen Akteuren, ab. Hat dies doch durchaus gute Ergebnisse erzielt und wird hoffentlich auch in diesem Jahr dazu beitragen, dass am Ende dieser stark verkürzten Saison die angestrebte Platzierung rausspringt.