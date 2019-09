Anzeige

Kachelfleisch-Muffins vom Grill

Dazu passen würzige Pommes Frites mit frischem Zaziki

Zutaten für vier Portionen

4 Stücke Fleisch (Kachelfleisch)

1 Messerspitze geräuchertes Paprikapulver

1 EL (gehäuft) Gyrosgewürz

1 EL (gehäuft) BBQ-Rub (Magic Dust) oder ein ähnlicher BBQ-Rub Zubereitung Die Muffinform mit Trennspray aussprühen. Danach Gyrosgewürzmischung, Paprikapulver und Magic Dust in einer Schüssel vermischen. Das Kachelfleisch mit der vermengten Gewürzmischung bestreuen. Jedes Stück Kachelfleisch einrollen, in die Muffinform legen und etwas andrücken. Grill auf 200 Grad vorheizen. Die Muffinform in einen indirekt geheizten Teil des Grills platzieren und für circa 35 Minuten grillen. Dazu passen würzige Pommes Frites mit frischem Zaziki oder Reis und Tomate. Guten Appetit! Quelle: www.chefkoch.de