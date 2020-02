Anzeige

Karpfen statt Krapfen

Leckere Fischgerichte bieten die Gastronomen in der Region an.

Leckere Fischgerichte an Aschermittwoch genießen

Der Aschermittwoch markiert das offizielle Ende des Faschings und gleichzeitig den Beginn der Fastenzeit, die bis zur Osternacht dauert.

Während der Fastenzeit gedenkt man der 40 Tage, die Jesus in der Wüste verbracht hat. Die Fastenzeit mit einem großen Fischessen zu beginnen, hat sich immer mehr durchgesetzt. Einerseits lassen sich so wirksam mögliche Nachwirkungen des Faschings-Kehraus bekämpfen. Andererseits stimmt der Verzehr von gut zubereitetem Fisch schon mal geistig auf die Fastenzeit ein.

Die ist längst nicht mehr vom Verzicht auf Fleisch geprägt, sondern ist für viele Menschen zu einer Phase des bewussteren, einfacheren Lebens geworden. Daneben gibt es natürlich noch viele gute Gründe, sich an Aschermittwoch mit köstlich zubereiteten Fischgerichten zu stärken. Er ist gesund und liefert wichtige Omega 3 Fettsäuren. Gerade zu Aschermittwoch bieten die Küchenchefs der Region ihren Kunden besondere Gerichte und Menüvorschläge an. Von Aal bis Zander bereiten die Köche leckere Fischgerichte zu. Zu Forelle, Karpfen oder Scholle servieren sie schmackhafte Beilagen. Auch Hecht, Kabeljau, Seelachs oder Steinbutt fehlen nicht auf der Speisekarte. In jedem Fall darf man sich auf regionale und frische Produkte, eine liebevolle und ideenreiche Verarbeitung und zuvorkommenden Service freuen, wenn man an Aschermittwoch zum Essen ins Restaurant geht.

Hier findet man neben den Fisch- Klassikern auch raffinierte Gerichte mit Meeresfrüchten wie Krabben, Muscheln oder Garnelen. Fisch und Meeresfrüchte sind schmackhaft und außerdem sehr gesund. Sie enthalten zusätzlich nämlich viele Vitamine, Spurenelemente, haben einen hohen Eiweißgehalt. Rechtzeitige Reservierungen sind empfohlen, denn die Plätze beim traditionellen Fischessen sind begehrt.