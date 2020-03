Anzeige

Kasseler-Champignon-Auflauf

In Kombination mit Schupfnudeln ein Gedicht aus der Hausmannsküche

Zutaten für vier Personen

250 g Champignons

4 ausgelöste Kasselerkoteletts

3 EL Öl

600 g frische Schupfnudeln

1 gestrichener EL Mehl

200 g Schlagsahne

150 ml Gemüsebrühe

Salz

Pfeffer

1/2 Bund Schnittlauch

50 g Goudakäse

Zubereitung

Pilze säubern, putzen und halbieren. Fleisch trocken tupfen. Einen Esslöffel Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Schupfnudeln darin rundherum etwa fünf Minuten anbraten und herausnehmen. Zwei Esslöffel Öl in die Pfanne geben. Fleisch darin von jeder Seite circa vier Minuten anbraten, aus der Pfanne nehmen. Pilze in die heiße Pfanne geben und circa fünf Minuten rundherum anbraten. Mit Mehl bestäuben und kurz anschwitzen. Sahne und Brühe zugießen köcheln lassen, mit wenig Salz und Pfeffer abschmecken. Schnittlauch waschen, trocken schütteln und in Röllchen schneiden. Zwei Drittel Schnittlauch in die Soße rühren. Käse raspeln. Schupfnudeln und Kasseler in eine ofenfeste Form geben. Pilzsoße darauf verteilen, mit Käse bestreuen.

Auflauf im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 ˚C/ Umluft: 175 ˚C) 20 Minuten goldbraun überbacken. Aus dem Ofen nehmen und mit Schnittlauch bestreuen.

Guten Appetit!

Quelle: www.lecker.de