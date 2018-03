Kindershampoos schneiden bei "Öko-Test" fast alle gut ab

Der Ostermarkt in Aindling findet am Montag, 2. April, ab 11 Uhr statt. Im Zentrum haben dann nicht nur zahlreiche Läden geöffnet, auch sind Fieranten vor Ort.

Was folgt aufs Einhorn?

Flamingo und Alpaka sind neue Trendtiere

Was kommt nach dem Hype um das Einhorn? So mancher Fan hat sich längst sattgesehen. Es deutet sich an: Es wird der Flamingo. Oder doch das Alpaka?