Kleine Geister unterwegs

Drei Tipps für ein tolles Halloween

Während im vergangenem Jahr viele Familien Halloween ausfallen ließen, dürften diesmal in der Nacht vor Allerheiligen wieder zahlreiche kleine Monster unterwegs sein.

"Süßes, sonst gibt's Saures": An Halloween fordern kleine Geister an der Wohnungstür traditionell Süßigkeiten. Das geht auch in Zeiten der Pandemie, sagen Fachleute. Aber nur mit bestimmten Regeln.