Knusprige Spare Ribs

Saftig und gut – ob gegrillt oder für den Backofen

Zutaten für vier Portionen

2 ½ kg Rippchen (Spareribs)

1 Tasse Tomatenketchup

½ Tasse Honig

½ Tasse Apfelsaft

2 EL brauner Zucker

1 ½ TL Ingwerpulver

2 Zwiebeln, gewürfelt

3 Knoblauchzehen

3 Spritzer Tabasco

2 EL Worcestersauce

5 EL Sojasauce

2 TL Senf, mittelscharfer

½ TL Paprikapulver

2 TL schwarzer Pfeffer

1 Prise Salz

5 EL Rotwein

Zubereitung

Alle Zutaten für die Marinade in einen Kochtopf geben, gut verrühren, zum Kochen bringen, etwa 15 Minuten köcheln lassen. In der Zwischenzeit die Spareribs waschen und trocknen, an der Unterseite der Knochen ist noch eine dünne Haut, die sich leicht mit einem Messerspitze lösen und abziehen lässt. Danach die Spareribs in Portionen von jeweils drei bis vier Knochen aufteilen. Große Stücke Alufolie ausbreiten und jeweils eine Portion Spareribs darauf legen und dick mit der Marinade von beiden Seiten einpinseln. Anschließend in die Alufolie packen. Nun die abgepackten Spareribs auf ein Backblech legen, aber darauf achten dass die Spareribs mit der Knochenseite nach unten liegen, damit das Fett durch das Fleisch wandern kann. Zweieinhalb bis drei Stunden im Backofen bei 150 Grad garen lassen. Danach heraus holen und etwa zehn Minuten ruhen lassen. Danach auspacken und auf den Grill legen und schön knusprig braun grillen. Die Spareribs lassen sich aber auch im Backofen fertig grillen.

Guten Appetit!

Quelle: www.chefkoch.de