Warum jeder im Dezember 2021 nach Königsbrunn muss?!

Einen Niklausmarkt gibt es wegen Corona zu Weihnachten 2021 nicht, dafür aber die Eröffnung der Straßenbahn Linie 3, die Augsburg & Umgebung nach Königsbrunn bringt.

Der Dezember sollte ein großer Monat für Königsbrunn werden. Für Anfang des Monats mitten in der Weihnachtszeit war nicht nur der Niklausmarkt geplant, auch ein Fest zur eröffneten Linie 3 und zu den neuen Stadtbussen sollte es geben. Dass beides coronabedingt abgesagt worden ist, muss man wohl niemandem mehr erklären. Doch es zählt, was bleibt: Mit fast 30 000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Königsbrunn die größte Stadt im Landkreis Augsburg – und immer einen Besuch wert! Die wichtigsten 3 Gründe für den Besuch haben wir hier mal zusammengefasst:

1. Weihnachten in Königsbrunn: Das ist geboten

Vor einigen Tagen ist es in der Innenstadt gleich noch weihnachtlich geworden. So sind nicht nur eine Tanne am Kreisverkehr vor St. Ulrich und eine Fichte am Europaplatz beleuchtet. Auch die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße erstrahlt seit dem ersten Adventssonntag in besonderem Glanz. Die kleinen Patenschaftsbäume, die normalerweise ein Hingucker auf dem Niklausmarkt gewesen wären, zieren noch bis zum 10. Dezember 2021 den Platz vor dem Rathaus. Sie sind von Kindern aus der Stadt geschmückt worden.

Die Patenschaftsbäume vor dem Königsbrunner Rathaus werden von Kindern geschmückt. Sie können bis 10. Dezember 2021 bewundert werden. Foto: Anke Maresch

Apropos Kinder: Die erwartet eine ganz besondere Aktion, nämlich das Christkindl-Postamt vor dem Kulturbüro. Weil durch den abgesagten Niklausmarkt auch der Stand vom Christkindl wegfällt, hat sich die Stadt etwas überlegt. Wie im Vorjahr können selbst geschriebene Briefe und Wunschzettel in den weihnachtlich geschmückten Kasten am Marktplatz 9 geworfen werden. Die Verwaltung schickt diese nach Himmelstadt, dort werden sie vom Postamt bearbeitet. Damit jedes Kind eine Antwort bekommt, müssen Vor- und Nachname, Straße, Postleitzahl und der Ort der Absender gut lesbar auf den Umschlag geschrieben werden. Das Angebot gilt bis 9. Dezember.

2. Einkaufen, Kino & Co.: Große Auswahl, viel los!

Doch auch sonst hat Königsbrunn viel zu bieten – denkt man doch mal nur an die vielen Cafés, das Kino, die große Auswahl an Einzelhändlern oder an die Eishalle. Letztere rundet mit Eiskunstlauf und Eishockey das Angebot sportlicher Aktivitäten ab, denn auch für Tanzen und Baseball gibt es vor Ort tolle Möglichkeiten.

Doch Königsbrunn ist nicht nur eine Sport-, ebenso auch eine Gesundheitsstadt. Renommierte Ärzte und attraktive Fitnessstudios helfen, sich fit zu halten. So ist es auch gleich gar nicht mehr so schlimm, wenn man der ein oder anderen süßen Versuchung beim Einkaufstrip nicht widerstehen kann. Außerdem ist auch das Taschentragen sportlich – so voll wie diese im schwäbischen Landkreis werden. Zahlreiche Betriebe sind allein in Königsbrunn gemeldet, ein Teil von ihnen sitzt im Gewerbegebiet Nord. Auch hier kommt man schon bald noch besser hin – nämlich mit der Straßenbahnlinie 3. Die nördlichen Haltestellen haben dabei zahlreiche Vorteile: kurze Wege, eine große Auswahl an Geschäften und eine persönliche Beratung vor Ort sind nur einige davon.

Wer virtuell einkaufen möchte, kann alternativ auch die Online-Plattform „Ihr Klick für Königsbrunn“ nutzen. Die listet seit 2020 zahlreiche Königsbrunner Unternehmen, Gewerbe, Gastronomie und Hotellerie auf.

3. Mit der Straßenbahn von Augsburg nach Königsbrunn - die Linie 3

Königsbrunn leuchtet – klar, mitten in der Weihnachtszeit. Lichterketten, Kerzenschein und zwei weiße Lichter, darüber ein orangener Schriftzug. Moment mal ... Zwei weiße Lichter, darüber ein orangener Schriftzug?! Das kennt Königsbrunn noch nicht.

Die Betonung liegt auf „noch“. Denn ab dem 12. Dezember fährt die Linie 3 hier im 15-Minutentakt – und von vorne sieht eine Straßenbahn im Dunkeln so aus: zwei weiße Lichter, darüber ein orangener Schriftzug.

In unserer Verlagsbeilage "Die 3 verbindet" dreht sich alles um die neue Straßenbahn nach Königsbrunn.

Genau das verbindet: anliegende Unternehmen mit Beschäftigten, Studierende, Schülerinnen und Schüler mit Bildungseinrichtungen, den Einzelhandel mit der Kundschaft und viele mehr. Ein Jahrhundertereignis – und um das geht es auch in unserer nächsten Verlagsbeilage. „Die 3 verbindet“ erscheint am Samstag, 4. Dezember 2021, in der Augsburger Allgemeinen und am Mittwoch, 8. Dezember 2021, in der Wochenzeitung Extra.