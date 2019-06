Anzeige

Kultur und Shopping in Rain

Ein abwechslungsreiches Programm und eine leuchtende Tillystadt warten auf die Besucher

Bei „Schau nachts Rain“, der langen Kultur- und Einkaufsnacht am kommenden Samstag, 8. Juni, ist für Besucher in der illuminierten Innenstadt einiges geboten. Neben alljährlichem Late-Night-Shopping und der beliebten großen Modenschau gibt es ein buntes Kultur-Programm mit vielen Neuerungen.

Mehrere Kunstausstellungen locken die Besucher in ihre Räume. Im kurfürstlichen Schloss findet um 18.30 Uhr die Vernissage zur Kunstausstellung statt, in der Rainer Künstler ihre Werke präsentieren. Umrahmt wird der Abend von dem Salonorchester „Cassablanka“. „Die Galerie“ in der Hauptstraße 39 eröffnet ab 17.30 Uhr die Ausstellung der Künstler aus der Stiftung St. Johannes. In der Buchhandlung können die Werke und Zeichnungen der Künstlerin Christiane Gutjahr in ihrer Ausstellung „Lesen“ bewundert werden. Auch die Schreinerei Maierhofer bietet mit der Fotoausstellung „Faces“ von Elmar Bschorer, Live-Musik der m&m’s und den Cocktails an der Schreinerbar ein besonderes Highlight an diesem Abend.

Im Heimatmuseum haben Kinder wieder die Möglichkeit, jeweils um 18, 18.30 und 19 Uhr bei einer Entdeckungstour „Nachts im Museum 2“ mit der Taschenlampe teilzunehmen. An der aufregenden, nächtlichen Stadtführung im Fackellicht um 21 Uhr kann ohne Voranmeldung teilgenommen werden. Das beliebte und sehenswerte Bühnenprogram beginnt dieses Jahr um 18.30 Uhr auf der neuen Bühne am Bayertor mit hochklassigen Jazz, Soul und Blues Klängen des Hannes Stegmeier Trios feat. Luisa Hänsel.

Viel geboten

Auf der Hauptbühne am Rathaus bieten die Faschingsgarden und Showtanzgruppen eine tolle Show. Bevor traditionell um 20.30 Uhr die große und beliebte Modenschau beginnt, unterhält Elin Dükkanci, aus Rain, bekannt aus „The Voice Kids 2019“, die Zuschauer. Ab 21.45 Uhr findet der Abend mit den Flammentänzern aus Rennertshofen und der „Summernight Party“ mit DJ Tobi seinen Ausklang. Viele weitere tolle Programmpunkte wie Musik, Unterhaltung und Rabattaktionen lassen sich bei den zahlreichen Einzelhändlern und Gastronomen in der Innenstadt entdecken.

Der Dehner Blumenpark wird in diesem Jahr unter dem Motto „Der Blumenpark leuchtet“ mit Licht- und Klanginszenierungen eindrucksvoll in Szene gesetzt. An verschiedenen Spielorten tummeln sich Märchenerzähler, Feen und andere Fabelwesen und warten darauf entdeckt zu werden. Live Musik gibt es von den „Greenhorns“, der Dixie Band „Dehner Garden“ und dem Duo „Lucie+Oliver“.