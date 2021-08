Elektroarbeiten vom Profi in Karlshuld

Elektroarbeiten aller Art sind bei der L&A Seitle OHG in Karlshuld bestens aufgehoben. Dieter und Reinhold Seitle, beide Elektromeister, führen gemeinsam den Familienbetrieb mit 20 Elektrikern, darunter je vier Meister und Auszubildende, sowie fünf Mitarbeiter im Büro. Obwohl das Unternehmen in Großprojekten wie Kindergärten, Krankenhäusern, Ärztehäusern, aktuell auch am neuen Standort der THI in Neuburg, der Wilhelm-Frankl-Kaserne und den Nato-Flugplätzen in Manching und Zell involviert ist, findet auch der Privatkunde hier jederzeit einen kompetenten Ansprechpartner für Service und Reparaturen.

Im Elektrofachgeschäft an der Hauptstraße in Karlshuld ist die ganze Palette an Elektrogroßgeräten erhältlich, von Waschmaschinen und Trocknern bis zu Geschirrspülern und Elektroherden sowie natürlich Kleinelektrogeräte. Nicht zu vergessen die Tankstelle – dank Tankautomat auch außerhalb der Geschäftszeiten.

Text: hama