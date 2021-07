Feine Tropfen aus dem Donaumoos

Seit mehr als 10 Jahren stellt die Brennerei Kramlich Spirituosen in Königsmoos her

Das kleine Familienunternehmen stellt, seit mehr als 10 Jahren, Spirituosen in Königsmoos her. Fruchtige Liköre, Brände, Geiste und Winterliköre zählen zur Produktpalette. Auch holzfassgereifte Spezialitäten finden man dort.

Die Verkaufsstellen reichen mittlerweile von Rennertshofen, Ehekirchen, Neuburg über Karlshuld und Karlskron bis nach Pfaffenhofen. Auch den Versand haben Andreas und Stefanie Kramlich ausgebaut, so dass die Donaumoos-Spezialitäten inzwischen in ganz Deutschland verköstigt werden. Sogar in einem Restaurant auf Sylt werden die bayrischen Produkte angeboten. Seit Kurzem ergänzt der Karamell Likör die erlesene Produktpalette.

Text: Alex Fitzek