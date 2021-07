Immer eine Idee voraus

– stets getreu dem Motto: „Immer eine Idee voraus!“. Denn unser Beruf ist unsere Berufung – bereits seit 1988.

Bei uns genießen Sie Vorteile, die Ihnen nur ein Fachhandwerksbetrieb vor Ort bieten kann.

Denn wir ermitteln und planen gemeinsam mit Ihnen Ihren Bedarf, beraten Sie umfassend und zielgerichtet und setzen Ihr Vorhaben termingerecht und fachmännisch für Sie um. Profitieren auch Sie von unserer 32-jährigen Erfahrung.

Fliesen Kugler – Ihr Fliesenleger und Fachhandel für Fliesen- und Bodenbeläge in Ludwigsmoos. Hier finden Sie alles, was Sie rund um Fliesen und das Fliesenlegen brauchen. Große Fliesen-/Terrassenplatten, Ausstellung im Innen- und Außenbereich sowie aktuelle Trends. Auch führen wir Parkett-, Vinyl- und Korkböden in unserem Programm.

Auf einen Blick

Fliesenfachhandel

Parkett/Kork/Vinylböden

Meisterbetrieb seit 1988

Planungs-/Wohnraumgestaltung

Zeit- und Kostenersparnis

Sicherheit durch Gewährleistung

Bad-/Wohnraumsanierung

Lieferservice

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – Ihr Fliesen Kugler Team

