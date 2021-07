Stetig neue Ideen und Techniken

60 Jahre Schreinerei Pettmesser

Modernster Maschinenpark, eine hochmotivierte, gut ausgebildete Mannschaft und 60 Jahre Erfahrung prägen unser Fundament. Dieses Zusammenspiel bringt uns die Flexibilität, individuelle und durchdachte Lösungen für unsere Kunden zu erfüllen.

Wir begleiten Sie bei der Auswahl Ihrer Fenster, Türen, Böden und Treppen bis hin zur kompletten Wohnraumgestaltung Ihrer Schlaf- und Wohnräume und natürlich Ihrer Traumküche. Durch unser qualifiziertes Team erhalten Sie einen persönlichen Ansprechpartner, der Sie begleitet und die richtigen Impulse gibt.

Mit diesem Anspruch an uns selbst sind die Weichen hier am Standort Oberhausen und als Familienunternehmen richtiggestellt. Durch das Zusammenspiel von Ihnen und uns entsteht ein Wohl-Wohngefühl in Ihrem Zuhause. Wir gestalten Lebensfreude.

Pettmesser. Die Schreinerei.

Text: Pettmesser