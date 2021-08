Starke Partner – DTB AUSBAU und P+S Montagebau

Kompetenz in Innenausbau und Fassadenbau unter einem Dach

Das Team Begeistert – das 115-köpfige Mitarbeiterteam von DTB AUSBAU ist in den Bereichen „Trockenbau“, „Elemente“, „Oberflächen“, und „Schreinerei“ hervorragend aufgestellt. Unsere langjährige Erfahrung im Innenausbau in Verbund mit der optimalen Nutzung von Synergien macht uns zum idealen Partner für anspruchsvolle Konzepte: Mehr als 8500 Projekte haben wir im deutschsprachigen Raum in den letzten 35 Jahren durchgeführt in den Bereichen Industrie- und Gewerbebau sowie Hotels, Bauten der öffentlichen Verwaltung, Schulen und Kindergärten.

Größten Wert legen wir bei DTB AUSBAU auf die Qualifikation und kontinuierliche Weiterbildung unserer motivierten Mitarbeiter. Was uns dabei im Innersten zusammenhält, ist unser Teamgeist.

Als Symbol dafür dient uns etwas, das jedem Handwerker gut steht, ihn schützt, besser zupacken lässt und seine Kraft koordiniert: unser Markenzeichen – der rote Handschuh von DTB AUSBAU.

P+S Montagebau GmbH Rundum-Sorglos-Paket

Als Spezial-Bauunternehmen für Fassaden- und Metallbau ist P+S Montagebau seit über 20 Jahren Partner von Gewerbe, Industrie und Öffentlicher Hand im süddeutschen Raum. Seine langjährige Partnerschaft mit DTB AUSBAU hat sich mit dem Umzug des Unternehmens auf das Gelände von DTB AUSBAU weiter nachhaltig verstärkt.

Unser Leistungsspektrum konzentriert sich auf die Ausführung von Dächern mit Profilblechen und den Fassadenbau. In unserer hauseigenen Metall- und Stahlbauabteilung erarbeiten wir vielseitige und wunschgerechte Lösungen für unsere Kunden.

Das hochqualifizierte Mitarbeiterteam bildet das starke Rückrat von P+S Montagebau – im Innendienst wie beim Einsatz auf den Baustellen.

Starke Partnerschaften geben die Sicherheit, auf alle Anfragen und Aufträge schnell, kompetent und flexibel zu reagieren. Im Mittelpunkt aller Aktivitäten steht bei uns stets der Vorsatz, qualitativ hochwertige Leistungen zu erbringen, die sich aus der Masse hervorheben. Gerne überzeugen wir auch Sie davon!

Text: Ulli Hamm/P+S Montagebau