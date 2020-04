Anzeige

Leckeres zum Osterfest

Putenröllchen in Frischkäsesoße mit Kartoffel-Knoblauch-Stampf

Zutaten für vier Personen

800 g Putenfilet

8 Scheiben Bacon (etwa 120 g)

2 EL Öl

Salz

Pfeffer

Muskat

200 ml + 200 ml Milch

300 g Doppelrahmfrischkäse mit Kräutern

1 TL mittelscharfer Senf

1 kg mehligkochende Kartoffeln

2 Knoblauchzehen

50 g Butter

5 Stiele glatte Petersilie

Zubereitung

Den Ofen vorheizen (E-Herd: 175˚C/Umluft: 150˚C). Fleisch waschen, trocken tupfen und in acht gleich große Stücke schneiden. Jedes Stück mit je einer Scheibe Speck umwickeln.

Das Öl in einer großen Pfanne erhitzen, das Fleisch darin unter Wenden anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen und herausnehmen. In eine ofenfeste flache Form legen und im heißen Ofen etwa 45 Minuten backen.

Inzwischen 200 Milliliter Milch mit Frischkäse und Senf verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen, circa 25 Minuten vor Ende der Backzeit Frischkäsesoße über das Fleisch gießen. Zu Ende backen.

Die Kartoffeln schälen, waschen und halbieren oder vierteln. Den Knoblauch schälen und in Scheiben schneiden. Kartoffeln und Knoblauch in kochendem Salzwasser circa 25 Minuten garen. Die Kartoffeln abgießen und zurück in den Topf geben.

200 Milliliter Milch und Butter zugeben, mit einem Kartoffelstampfer grob zerstampfen und mit Muskat abschmecken.

Die Petersilie waschen und trocken schütteln, die Blättchen abzupfen und fein hacken.

Das Fleisch aus dem Backofen nehmen und mit der Petersilie bestreuen. Den Kartoffelstampf dazu reichen.

Guten Appetit!

Quelle: www.lecker.de