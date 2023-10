MEIN DONAUMOOS – jetzt auch online genießen

Die Region Donaumoos steht nicht still. In der Gemeinde Karlshuld haben Bürgermeister Michael Lederer und der Gemeinderat viele Projekte am Laufen. Erfahren Sie hier mehr über die Fortschritte im Feuerwehrhaus, weitere Bauprojekte, die kleine Kapelle in Gröbern, zum Blaskapellen-Open-Air und vielem mehr!

Das Phänomen Donaumoos beginnt direkt vor der Haustür: Zwischen Neuburg, Ingolstadt und Donauwörth gelegen, sind die schwarze Erde und die großenteils noch unberührte Natur nicht nur landschaftlich gesehen ein echter Hingucker. Hier fühlen sich viele Einheimische bereits seit Generationen, aber auch für immer mehr Neubürger zuhause.

Hofläden, Bäcker und Metzger mit regionalen Schmankerln, ganzheitlich arbeitende Landwirte und eine engagierte Gastronomie, der gesunde Mittelstand und innovative Global Players formen einen attraktiven Wirtschaftsraum. Dreh- und Angelpunkt vieler Aktivitäten ist der Gewerbeverband Donaumoos e. V. Seine Vorträge, Fortbildungen, Ausflüge, Beratungs-Services sind Leistungen, von denen im Netzwerk Gleichgesinnter alle profitieren.

Seite für Seite das Donaumoos kennenlernen

Die Verlagsbeilage „MEIN DONAUMOOS“ erscheint bereits zum 9. Mal als Produkt einer engen Kooperation zwischen dem Gewerbeverband Donaumoos e.V. und der Neuburger Rundschau. Zweimal im Jahr spiegelt der sehr lesenswerte Mix aus Tradition und Moderne in „MEIN DONAUMOOS“ das besondere Lebensgefühl zwischen Karlshuld, Karlskron, Königsmoos und Weichering wider.

Charakterköpfe und prägende Persönlichkeiten, Einblicke in Natur und Geschichte, das rege Vereinsleben, Rezepte, die Lust auf Genuss machen oder das große soziale Engagement, das im Donaumoos ganz selbstverständlich dazugehört: Heimat erleben – diesem Anspruch wird „MEIN DONAUMOOS“ in jeder Ausgabe wieder gerecht.

Gemeinde Karlshuld im Blick

Feuerwehrhaus, Kläranlage, Mehrzweckhalle und eine neue Ortsmitte – jede Menge Bauprojekte haben Bürgermeister Michael Lederer und der Karlshulder Gemeinderat am Laufen. Während es beim Feuerwehrhaus in großen Schritten voran geht, muss die Ortsmitte noch ein wenig warten bzw. wird sukzessiv gestaltet. „Ende 2025 muss das Museumsdepot in der ehemaligen Saatgutreinigungsanlage des Moorversuchsgutes geräumt sein“, sagt Lederer, „dann schauen wir auf unser Bankkonto“. Derzeit bleibt es bei der Vorfreude auf ein „tolles, zentral gelegenes Objekt“, das für Veranstaltungen der Bürger und Vereine genutzt werden soll.

Das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept ist soweit abgeschlossen. Die Umsetzung soll mit der Neugestaltung der Plätze starten, sprich dem Platz vor Theresienbau und Saatgutreinigungsanlage sowie dem Volksfestplatz. Drängender sind die Planungen für die Mehrzweckhalle. Der staatliche Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz setzt die Kommunen unter Zugzwang. Der Gemeinderat plant daher einen Anbau an die Mehrzweckhalle und hat einen Architekten mit einer ersten Planung beauftragt. Denkbar wäre zum Beispiel, die ehemaligen Umkleiden des Sportvereins an der Südwestseite des bestehenden Gebäudes umzubauen. Dort steht immerhin eine Fläche von 140 Quadratmeter zur Verfügung, sieben Meter breit und 20 Meter tief.

Beim Feuerwehrhaus läuft alles nach Plan - es soll Ende des Jahres fertig gestellt sein.

Beim Feuerwehrhaus läuft alles nach Plan, es soll Ende des Jahres fertig gestellt sein, sodass die Feuerwehr noch heuer einziehen kann. Im April wurde das Gebäude beim Rohbaufest vorgestellt. Auf rund 1600 Quadratmeter Grundfläche ist eine Fahrzeughalle mit 400 Quadratmetern und fünf Stellplätzen untergebracht, daneben befindet sich eine geräumige Waschhalle. Eine Schlauchwaschstraße schließt sich dahinter an, genutzt werden soll sie sowohl für eigene als auch für die Grasheimer Wehr. Damit haben die Karlshulder Feuerwehrkameraden, die zahlreiche Arbeitsstunden eingebracht haben, ein hochmodernes Feuerwehrhaus, das technisch auf dem neuesten Stand ist.

Am Oberen Kanal plant der Landkreis, die Straßen zu erneuern, hier will sich die Gemeinde mit einem Radweg anschließen. „Unser Haushalt ist kritisch, aber genehmigt“, bilanziert Lederer. Der Schuldenstand liegt derzeit bei etwa fünf Millionen Euro, vorübergehend könnte es sogar zweistellig werden, um den Grundstückserwerb für ein Neubaugebiet zu finanzieren. Voraussichtlich können die Bauplätze in der Bürgermeister-Seitle-Straße 2025 vergeben werden, dann soll der Schuldenstand wieder sinken.

Die Karlshulder verstehen aber nicht nur, zu bauen und ihre Infrastruktur auf aktuellem Stand zu halten, sondern auch zu feiern. Nach dem Museumsfest im Haus im Moos und einer Bürgerreise nach Beska und zum Beskafest freut sich Michale Lederer sich besonders auf den Karlshulder Christkindlmarkt, der erstmals von der neu gegründeten Interessengemeinschaft Kultur für das 2. Adventswochenende organisiert wird.

Die kleine Kapelle in Gröbern am Spargelwanderweg

Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts stand in Gröbern zwischen Waidhofen und Brunnen nicht weit von der Stelle entfernt, wo die grausame Mordtat von Hinterkaifeck passierte, eine kleine Betkapelle. Nach dem Umsturz eines Baumes war sie gut 100 Jahre später aber so stark beschädigt, dass sie saniert werden musste. Lorenz Schlittenbauer notierte dazu in seinem Tagebuch: „... Im Jahre 1926 ging ein großer Sturm, der den großen Birnbaum, der 15 Sorten von Birnen hatte, und riss ihn um und zertrümmerte die Kapelle, so dass ich die selbe wieder herstellen musste. Als der Verputzwegkam, sah man die Jahreszahl 1811“. In den 50er Jahren drohte die Kapelle dann erneut einzustürzen, als ein amerikanisches Panzermanöver den umliegenden Sandboden stark erschütterte. Die Dorfgemeinschaft entschloss sich schließlich dazu, die Kapelle neu zu errichten. Auf Initiative von Lorenz und Johann Schlittenbauer wurden Spenden gesammelt und gemeinsam mit angepackt, sodass im Jahr 1954 die neue Kapelle geweiht werden konnte.

Die Glocke in ihrem barock anmutenden Zwiebeltürmchen kann man im ganzen Dorf hören, wenn der Besucher am Zugseil neben dem Eingang zieht. Ein Blick in die Kapelle lohnt sich auf jeden Fall. Öffnet man die beiden Eichentürflügel, laden die hellen Fichtenholzbänke zum Gebet ein. Auf jeder Seite des Kapellenraums zeigen Bilder die 14 Stationen des Leidenswegs Christi.

Die kleine Kapelle in Gröbern am Spargelwanderweg entstand bereits Anfang des 19. Jahrhunderts.

„Wunder gibt es leider keine zu berichten, die wenigen Votivtafeln der alten Kapelle sind verloren gegangen“, erzählt der Waidhofener Alois Schlittenbauer, der sich mit der Geschichte der Kapelle eingehend beschäftigt hat. Doch vorne über dem Altar, dessen Fuß mit roten Ziegelsteinen gemauert wurde, hängt ein Kleinod: Das Gnadenbild von Gröbern, eine in Öl gemalte Muttergottes mit Kind. Das Bild ist wohl schon mehrere hundert Jahre alt und stammt vom Speicher des angrenzenden Schlittenbauer-Anwesens. Sie wurde der berühmten „Maria-Hilf-Madonna“ nachempfunden, die Lukas Cranach im Jahr 1537 im Auftrag des Kurfürsten von Sachsen für die Heiligkreuzkirche in Dresden malte.

Heute wird die Gröberner Kapelle mit ihrem Gnadenbild vor allem für Maiandachten oder vereinzelte Taufen genutzt. Sie ist außerdem Station des alljährlichen Bittgangs von der Pfarrkirche Waidhofen „Maria Reinigung“, der in der Bittwoche vor Pfingsten über den Steg der Paar zu den Kapellen in Laag und Gröbern führt. Noch heute wird an jedem Sonntag im Oktober in der Gröberner Kapelle die Mutter Gottes im Rosenkranz um Fürsprache gebeten, in der Fastenzeit feiert man dort Kreuzwegandachten.

Wer Lust hat, die Kapelle im Rahmen einer Wanderung zu erkunden, der kann entlang des Wendelin-Wegs auf dem Kapellenwanderweg spazierengehen.

Blaskapellen Open-Air: Doppelte Freude

Doppelte Blaskapellen-Freude: Für das Open-Air-Konzert der Blaskapelle Karlshuld war die Stadtkapelle Schwetzingen aus der Partnerstadt angereist.

Ein frühsommerliches Wochenende stand in Karlshuld ganz im Zeichen traditioneller Musik. Am Samstag nutzte die Blaskapelle Karlshuld die zwischen der alten Putzerei und dem Vereinsheim Theresienbau aufgebaute Bühne für ihr Open Air-Konzert. Dazu war die Stadtkapelle Schwetzingen aus der Partnerstadt angereist. Was für Bürgermeister Michael Lederer Grund zu „doppelter Freude“ war - neben dem schönen Wetter freute er sich über das Konzert als „Zeichen der Freundschaft“.

Die Partnerschaft besteht heuer seit fünf Jahren, ein kleines Jubiläum also, zu demdie Kapellen natürlich die Musik sprechen ließen, zunächst gemeinsam als beeindruckender Klangkörper aus rund 50 Instrumentalisten, je zur Hälfte aus den beiden Orten. „Wir spielen „Wir Musikanten“ für alle Musikanten“, rief der Karlshulder Dirigent Christian Mattes zum Auftakt den Zuschauern zu, unter denen Musiker befreundeter Kapellen aus dem Umland waren, die auch schon mal als Gäste mitgespielt hatten.

Die Karlshulder Blaskapelle verfügt über ein ähnlich breites Repertoire, aus dem sie einmal quer durch Kostproben hören ließ. Insgesamt legte Mattes den Schwerpunkt jedoch auf traditionelle, bayerisch-böhmische Blasmusik, weil die Schwetzinger ihren mehr auf der Unterhaltungsmusik hatten. „Insgesamt hat die Mischung dann gepasst“, meinte der Karlshulder Dirigent.

Text: af/euco/hama