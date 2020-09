Mehr unter Dreijährige in Kita oder von Tageseltern betreut

Anzeige

In Deutschland wächst die Zahl der Kinder unter drei Jahren, die nicht im eigenen Haushalt betreut werden. Trotz dieses anhaltenden Trends bestehen weiterhin große Unterschied zwischen Ost und West.

Immer mehr Eltern in Deutschland lassen ihre Kinder unter drei Jahren in Kitas oder von Tageseltern betreuen. Am 1. März machten sie von dem Angebot für insgesamt 829.200 Kinder Gebrauch - rund 10.700 mehr als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Das entspricht einem Anstieg um 1,3 Prozent. Damit wird jedes dritte Kind unter drei Jahren auf diese Weise betreut. Die Betreuungsquote lag bei 35 Prozent (2019: 34,3 Prozent).

Dabei besteht weiter ein deutliches Ost-West-Gefälle. Im Osten wird durchschnittlich mehr als die Hälfte aller Kinder unter drei Jahren außer Haus betreut (52,7 Prozent), im Westen knapp ein Drittel (31,0 Prozent). Die höchsten Betreuungsquoten in dieser Altersgruppe hatten am 1. März Sachsen-Anhalt (58,3 Prozent) und Brandenburg (57,7 Prozent). Unter den westdeutschen Bundesländern wurden unter Dreijährige am häufigsten in Hamburg mit 46,7 Prozent und Schleswig-Holstein (35,2 Prozent) betreut. Am niedrigsten lag die Betreuungsquote in Bremen (29,0 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (29,2 Prozent).

Insgesamt gab es zum Stichtag bundesweit knapp 57.600 Kindertageseinrichtungen, 900 mehr als im Vorjahresmonat (+1,6 Prozent). Die Zahl der dort Beschäftigten stieg um 4,5 Prozent auf rund 682.900. Die Zahl der Tagesmütter und -väter erhöhte sich leicht um 0,1 Prozent auf rund 44.800.

