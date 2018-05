Anzeige

Multi-Kulti-Bürgerfest – Wir feiern gemeinsam die Vielfalt

Infos aus erster Hand – Tanz, Musik, Folklore – leckere landestypische Spezialitäten – buntes Kinderprogramm

Am Samstag, den 12. Mai, ist es wieder soweit. Unter dem Motto „Kulturen verbinden – gemeinsam feiern“ findet auf dem Volksfestplatz das traditionelle Multi-Kulti-Bürgerfestes statt. Der Veranstalter – das Stadtteilmanagement Neuburg – bietet auch in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Programm an.

Seit Jahresbeginn laufen die Planungen für das Fest. Das mehrköpfige Organisationsteam unter der Leitung der Stadtteilmanager Jürgen Stickel und Marek Hajduczek besteht größtenteils aus Stadtteilbewohnern. „Wir können stolz behaupten, dass das Multi-Kulti-Bürgerfest ein Fest von Anwohnern für Anwohner ist“ so Hajduczek. 30 Standbetreiber aus 25 verschiedenen Nationen informieren am Festtag ab 14 Uhr über Land, Leute und Kultur, bieten Nationalspeisen sowie kulturelle Beiträge in Form von Tanz und Musik an. So stehen u. a. Tanzfolklore aus dem Orient, Balkan und dem asiatischen Raum auf dem Programm. Die Gerüche reichen am Festtag von der klassischen Steaksemmel über die äthiopische Spezialität „Injera mit Wot“ und dem kurdischen „Dolma“ bis zum „Papa a la Huancaína“ aus Peru.

In einer Zeit, in der sich viele Völker feindselig gegenüberstehen, steht das Multi-Kulti-Bürgerfest seit langem für erfolgreiche Integration. „Unser Fest fördert die Gemeinschaft im Stadtteil und bringt Menschen unterschiedlichster Nationen zusammen. So werden mögliche Hemmschwellen abgebaut und alle für ein aktives Miteinander begeistert“ erklärt Stickel. Für den Sozialpädagogen ist es bereits die 20. Auflage des traditionellen Stadtteilfestes. „In dieser Zeit ist das Fest von Jahr zu Jahr gewachsen, genießt über die Stadtteilgrenzen hinaus einen vorbildlichen Ruf und hat sich zu einem der schönsten Feste der Region entwickelt.“

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Groß und Klein – u. a. Hüpfburg, Airbrush-Tattoos und Bogenschießen – runden das Angebot ab. Fehlen darf natürlich auch das alljährlich stattfindende Multi-Kulti-Feuer zum Festabschluss nicht. Für gute Stimmung sorgt ab 20.30 Uhr die Band „Tequila Sunrise“ mit Live-Musik.

Am Vorabend, 11. Mai, ab 17 Uhr, findet in Kooperation mit dem Bürgerverein Ostend e. V. der Abendflohmarkt mit Rahmenprogramm statt.

Text:mh/oH

Programm am Samstag, 12. Mai

Bühnenprogramm

14.00 UhrFesteröffnung durch Stadtteilmanager Jürgen Stickel und Stadtrat Gerhard Steiner (Referent für Integration und Soziale Stadt)

15.20 UhrClown-Theater (Herznasen)

15.40 Uhr Tanz (Fame-Step)

16.00 Uhr Albanische Folklore

16.20 Uhr Peruanische Folklore 1

6.40 Uhr Taiko-Trommeln

17.00 Uhr Begrüßung durch den Oberbürgermeister und Kinder der Grundschule Neuburg-Ost

17.20 Uhr Syrische Folklore

17.40 Uhr Vietnamesische Kampfkunst-Vorführung

18.00 Uhr Tanz auf den Schienen (Männergarde – Burgfunken)

18.20 Uhr Kurdische Folklore

18.40 Uhr Vietnamesische Folklore

19.00 Uhr Albanische Folklore

19.20 Uhr Orientalische Folklore

19.40 Uhr Äthiopische Folklore

21.15 Uhr Griechische Folklore

22.15 Uhr Feuershow (Traumtheater)

ab 20.30 Uhr Live-Musik „Tequila Sunrise“

Rahmenprogramm

14.00 – 20.00 Uhr Tischtennis, Fußball-Torwand, Basketball, Kinderspielplatz, Glückshafen | Erste Hilfe, Hüpfburg, Schach, Mooshuhn, Foto-Box, Schick’ sie baden, Kinderstation, Mini-Go-Kart, Multi-Kulti-Feuer, Rastazöpfe, Airbrush-Tattoo, Bogenschießen

23.30 Uhr Multi-Kulti-Feuer