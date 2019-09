Anzeige

Neuburg zeigt wieder „Mut zum Hut“

Hüte in Hülle und Fülle bei „Mut zum Hut“ am kommenden Wochenende in Neuburg.

Vom 27. bis 29. September ist die Ottheinrichstadt „gut behütet“

Neuburg Haben Sie Sinn für etwas Schönes? Haben Sie ein Auge für Kreativität und Freude an Handwerkskunst? Wenn Sie ihn suchen, den Zauber des Augenblicks und sie, die Magie der „HerrschaftsZeiten“, dann sollten Sie sich kommendes Wochenende nur eines vornehmen: „Mut zum Hut“.

Fernab von Ascot, dem Mekka der Hutträger, erwartet Sie die weltgrößte Hutverkaufsschau der Welt - in Neuburg. Lassen Sie sich darauf ein, Schönes zu sehen, zu tragen, zu erwerben und begeben Sie sich auf „Moden-Schau“ im wörtlichen Sinne. Seit 21 Jahren zeigt „Mut zum Hut“ zusammen mit „schmuck durch Schmuck“ einzigartige, kleidsame Hüte und faszinierende Schmuckstücke. Auch nach so langer Zeit erfindet sich die Schau immer wieder neu. Sie erwartet eine beeindruckende Vielfalt. Namhafte Aussteller und Künstler aus den verschiedensten Ländern präsentieren auch heuer wieder ihre Kreationen.

Im herrlichen Residenzschloss treffen Sie die außergewöhnlichsten Aussteller, sowie interessante Besucher aus aller Welt.

Hier und jetzt ist Panama

Das diesjährige Motto der Hutschau sind Panamahüte. Mit einer Sondermodenschau - präsentiert von Frau Patel-Missfeldt höchstpersönlich - erfahren die Besucher Wissenswertes und Interessantes über die Historie dieses exklusiven Kopfschmuckes. Ein Hutflechter, der extra aus Ecuador anreist, wird sich beim Flechten seiner Meisterstücke über die Schulter schauen lassen.

15.000 Hüte

Über die Hofgartentreppe ist der Weg in die historische Altstadt denkbar kurz. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall! Die Organisatorin, Kulturpreisträgerin Ute Patel-Mißfeldt, hat im Fürstlichen Marstall, im Boxenstall und im Neuburger Schloss Designer versammelt, die insgesamt über 15.000 Hüte, Kappen, Hauben, Hatpices und wunderbare Herrenhüte an drei Tagen ausstellen. Genießen Sie und erfreuen Sie sich an dieser Vielfalt.

„schmuck durch Schmuck“

Wer für ausgefallenen Schmuck schwärmt, dem sei „schmuck durch Schmuck“ ans Herz gelegt. Im Fürstlichen Marstall, im Boxenstall und im Residenzschloss findet diese hochkarätige Schau als fester Bestandteil von „Mut zum Hut“ statt. Gold, Silber, Glas, Seide, Holz und Filz, kombiniert mit Edelsteinen oder Perlen: Es erwartet die Gäste Schmuck aus Meisterhand, mit viel Liebe zum Design gefertigt.

Text: Alex Fitzek