Anzeige

Neuburger Herbst hoch drei

Auch der Südpark beteiligt sich mit dem Familiensonntag am Geschehen in der Einkaufs- und Erlebnisstadt Neuburg.

Dult, Krammarkt und Marktsonntag begeistern im Goldenen Oktober

Es ist eine Veranstaltungsreihe, die seit vielen Jahren die Massen mobilisiert und die Herbst- und Wintersaison in der Neuburger Shoppingwelt einläutet.

Den Rahmen bildet vom 10. bis 13. Oktober die Herbstdult mit Fahrgeschäften, Schaustellern und kulinarischen Schmankerln auf dem Schrannenplatz. Hier fühlen sich die kleinen und großen Besucher willkommen. Weitere Höhepunkte sind am Sonntag der große Krammarkt sowie der verkaufsoffene Sonntag der Geschäftswelt. Die Burgfunken Männergarde und die Why Not Breakdancegruppe präsentieren ihre Showeinlagen am Sonntagnachmittag in der Ingolstädter Straße, im Längenmühlweg und zweimal im Südpark. Weitere Infos auch unter www.neuburger-dult.de.

Freitag = Kindertag

Die kleinen Gäste dürfen sich den Freitagnachmittag als ihren Tag vormerken. Neben ermäßigten Fahrpreisen lockt auch heuer wieder das Traumtheater mit einem eigenen Kinderprogramm auf den Schrannenplatz. Abgerundet wird der Kinderspaß durch ein Kinderkarussell sowie ein Bungee-Trampolin.

Krammarkt und verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag, 13. Oktober, erstreckt sich der Jahr für Jahr bestens angenommene Krammarkt auf die Rosen-, Färber-, Schmid-, Hechten-, Mazillis- und Weinstraße. Die sechs Straßen werden von 10 bis 18 Uhr in eine Fußgängerzone umfunktioniert und bilden damit die ideale Ergänzung zum verkaufsoffenen Sonntag der Geschäftswelt, die ihre Pforten von 13 bis 18 Uhr öffnet.

Das große Areal des Krammarkts erlaubt eine ansprechende Anordnung der Stände. So finden sich auch diesmal über 40 Fieranten mit den unterschiedlichsten Angeboten von Haushaltswaren bis hin zum Kunsthandwerker. Wer dem großen Trubel entgehen möchte, sollte den ruhigeren Vormittag zum Stöbern nutzen.

Wochenmarkt wird verlegt

Aufgrund der Herbstdult findet der Samstagswochenmarkt am 12. Oktober in der Adlerstraße und um den Schrannenplatz statt.

Kostenloser Shuttle-Bus zum Südpark

Der Neuburger Südpark wird heuer erneut mit einem Shuttlebus angefahren. Zwischen 13 und 18 Uhr pendelt der Bus im 30-Minuten-Takt zwischen dem Hofgarten und dem Einkaufszentrum.

Text: bm, Stadt ND/oH

Öffnungszeiten der Herbstdult:

Do.: 10.00 – 19.00 UhrFr.: 11.00 – 19.00 Uhr (Kindernachmittag)Samstag: 10.00 – 19.00 UhrSonntag: 10.30 – 19.00 Uhr