Noch mehr Platz für Kinder(t)räume

Der Kinderheim Friedberg e.V. ist seit bald 180 Jahren unterstützend für Kinder und Eltern da. Neuestes Projekt des Vereins ist das moderne Kinderhaus St. Benno.

„Mit einer Kindheit voller Liebe kann man ein halbes Leben hindurch die kalte Welt ertragen.“ Nicht nur der deutsche Schriftsteller Sean Paul (1763-1825) wusste von der Bedeutung einer erfüllten Kindheit. Im Jahr 1845 haben engagierte Friedberger den Johannisverein ins Leben gerufen, um Kindern, die in Notzeiten im Elternhaus nicht ausreichend versorgt werden konnten, eine Heimat zu geben. Als Erstes richtete der Verein eine Suppenküche ein, damit bedürftige Kinder wenigstens eine warme Mahlzeit am Tag bekamen. Später wurden eine „Kinderbewahranstalt“ und ein „Waisenhaus für verwahrloste Kinder“ gebaut.

Seither hat sich bei dem ortsansässigen Verein vieles verändert – auch der Name – doch der Leitgedanke bleibt gleich. Maßgebend für die heutige Ausrichtung war 2019 die Veränderung der Zuständigkeit: „In der Satzungsänderung wurde damals beschlossen, die Verantwortlichkeit in einen hauptamtlichen Vorstand und ehrenamtlichen Aufsichtsrat aufzuteilen“, erklärt Vorstandsvorsitzender Richard Schulan.

Heute ist der Kinderheim Friedberg e.V. weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und umfasst in der Hermann-Löns-Straße 2 vier stationäre Heimgruppen, einen Kinderhort sowie sozialpädagogische Fachdienste, die Erziehungsbeistand leisten.

Im großzügigen Outdoor-Spielbereich wurden eigens ein kleiner Schlittenberg angelegt sowie Gemüsebeete für junge Nachwuchsgärtner. Foto: Jana Korczikowski

Daneben betreibt der Verein acht Kindergärten, in den nächsten zwei Jahren wird auf zehn aufgestockt. Die rund 220 Mitarbeiter des karitativen Unternehmens vermitteln den etwa 650 betreuten Kindern aus Friedberg und Umgebung christliche Werte.

Ambulante Familienhilfe

Neben der Betreuung wird großer Wert auf die ambulante Familienhilfe gelegt. Im Auftrag des Landkreises Aichach-Friedberg arbeitet der Verein hier präventiv, um die kreiseigene Jugendhilfe zu entlasten. „Unser neuer Familienstützpunkt im Kinderheim ist zentrale Anlaufstelle für hilfesuchende Eltern. Egal, ob es nun um Ratschläge in der Erziehung, um eine Liste der örtlichen Fußballvereine geht oder um die Frage, wo Eltern geeignete Schulmaterialien herbekommen“, erläutert die pädagogische Vorständin Doris Stadler. Die Beratung ist konfessionsfrei und für alle zugänglich.

Mit Liebe und Motivation

Die neueste Einrichtung wurde kürzlich in Betrieb genommen: das Kinderhaus St. Benno an der Pater-Franz-Reinisch-Straße. In dem modernen, großzügigen Neubau sind bereits zwei Krippengruppen und eine Kindergartengruppe eingezogen. Im September dieses Jahres folgt jeweils eine Krippen- und eine Kindergartengruppe. So soll allen Kindern genügend Zeit zur Eingewöhnung gegeben werden.

Jeder der gut ausgestatteten, barrierefreien Räume hat einen Zugang zum Außenbereich. Foto: Jana Korczikowski

Einrichtungsleiterin Alexandra Wuttke freut sich auf die neue Aufgabe: „Wir sind ein junges, engagiertes und dynamisches Team und motiviert, mit viel Liebe die Einrichtung mitaufzubauen. St. Benno ist etwas Besonderes.“

Wuttke erhielt bisher nur positive Rückmeldungen von den Eltern. Das liegt mit Sicherheit auch an den freundlichen, gut ausgestatteten Räumlichkeiten. „Jeder Raum wurde großzügiger geplant als vorgegeben“, erzählt Architekt Sevket Dalyanoglu. „Entgegen der gängigen Vorbehalte eines Containerbaus bietet die hochwertige modulare Bauweise von St. Benno viele Vorteile.“ So verging kein Jahr von der Planung bis zur Fertigstellung und die Stadt kann auf den hohen Bedarf an Betreuungsplätzen reagieren. Zudem können durch das flexible Raumprogramm etwa schnell ein Krippen- zu einem Kindergartenbereich gemacht werden.

Betreuung und Therapie in einem

St. Benno ist darüber hinaus komplett barrierefrei – daher können auch sogenannte „I-Plätze“ vergeben werden. Vorstandsvorsitzender Schulan fügt hinzu: „Durch unseren Integrationskindergarten verfügen wir über das nötige Know-how, um individuell auf Kinder mit Handicap eingehen zu können und es besteht die Möglichkeit der ambulanten Therapie in St. Benno. Für die Eltern bedeutet das eine Entlastung, da Betreuung und Therapie vereint werden.“

Zwei Krippen- und eine Kindergartengruppe dürfen bereits in den freundlichen gestalteten Zimmern von St. Benno spielen. Foto: Jana Korczikowski

Im Spätsommer, wenn alle Kindergruppen eingezogen sind, wird ein Tag der offenen Tür ausgerichtet, verrät Einrichtungsleiterin Wuttke. In einer Art Oktoberfest soll es ein ungezwungenes Kennenlernen von Eltern, Kindern und Mitarbeitenden werden. „Neue Krippen- oder Kindergartenplätze können in St. Benno leider nicht mehr vergeben werden. Wir freuen uns aber, dass wir fast alle Kinder, deren Eltern sich um einen Platz beworben haben, aufnehmen konnten.“

Kath. Kinderhaus St. Benno

Eine Einrichtung des Kinderheim Friedberg e.V.

Kontakt

Pater-Franz-Reinisch-Straße 1a

86316 Friedberg

Telefon(0152)52344799

E-Mailst.benno@kinderheim-friedberg.de

www.kinderheim-friedberg.de