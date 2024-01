Neues Jahr, neue Einrichtung – natürlich von Delta-Möbel

Der Jahreswechsel und damit der Start in ein neues Jahr ist eine optimale Gelegenheit seinen Wohnraum neu zu gestalten. Gut, dass es hierfür kompetente Partner gibt. Passend zum Start in das neue Jahr gibt es bei Delta-Möbel, dem Möbelhaus mit Persönlichkeit in Bubesheim, tolle Angebote zu spitzen Preisen.

Delta-Möbel erneuert sein Sortiment und bietet deshalb besondere Abverkaufspreise an – Top Marken zum Tiefpreis. „Tauchen Sie ein in das Delta-Möbel Inventurverkauf-Spektakel und erleben Sie exklusive Angebote“, lautet das Angebot von Delta-Möbel. Von bequemen Sofas über elegante Esszimmermöbel bis hin zu stilvollen Schlafzimmer-Ensembles – der aktuelle Inventurverkauf präsentiert eine breite Palette an Möbeln für jeden Wohnbereich.

Sortimentswechsel in allen Abteilungen

Viele Markenmöbel zu stark reduzierten Ausstellungspreisen: Delta-Möbel ist stolz darauf, eine Auswahl an renommierten Markenmöbeln anzubieten, die während des Inventurverkaufs zu attraktiven Preisen erhältlich sind. „Entdecken Sie Möbelstücke von bekannten Herstellern, die nicht nur Qualität, sondern auch Stil verkörpern. Von zeitgenössischen Designs bis hin zu klassischer Eleganz - bei uns finden Sie die perfekte Ergänzung für Ihren Wohnraum,“ lädt das gesamte Delta-Möbel Team zu einem Rundgang durch das regionale Möbelhaus ein.

Foto: Delta Möbel

Schnäppchenjäger aufgepasst

Die Inventurverkaufsangebote bei Delta-Möbel sind wahre Schnäppchen! Allerdings sollte man sich nicht zu viel Zeit lassen. Viele Traummöbelstücke gibt es zu traumhaften Preisen. „Seien Sie schnell, denn diese unschlagbaren Deals sind limitiert.“ Ob man sein Wohnzimmer neugestalten oder der Küche einen frischen Look verleihen möchten - Delta-Möbel hat das Richtige für jeden Preis & Kurzentschlossene können nochmal sparen.

Kompetente Beratung für das Zuhause

Das kompetente Einrichtungsteam von Delta-Möbel versteht, dass die Auswahl neuer Möbel eine bedeutende Entscheidung ist. „Unser Team von erfahrenen Möbelexperten steht Ihnen jederzeit mit kompetenter Beratung zur Seite. Egal, ob Sie Hilfe bei der Raumgestaltung, Farbauswahl oder der optimalen Möbelkombination benötigen - wir sind hier, um sicherzustellen, dass Ihre Wohnträume Realität werden.“

Delta-Möbel macht´s möglich

Ob nun eine neue Küche, ein gemütliches Esszimmer, ein kuscheliges Wohnzimmer, ein erholsames Schlafzimmer oder ein wandelbarer Homeoffice-Platz auf der Wunschliste für 2024 steht– bei Delta-Möbel werden die Kunden mit Sicherheit das Passende finden. „Entdecken Sie die Welt von Delta-Möbel, wo Qualität, Stil und Kompetenz auf Sie warten! Ihr Zuhause verdient das Beste, und Delta-Möbel macht es möglich.“

Die Einrichtungstrends für 2024

Stylische Holzmöbel

Holzmöbel sind Einrichtungsklassiker und erzeugen mit ihrem unverwechselbaren Look eine wohlige Atmosphäre in Ihren Wohnräumen. Außerdem sind Holzmöbel für Langlebigkeit und Beständigkeit bekannt, sodass Sie sich lange an Ihren Möbelstücken erfreuen können. Möbel aus Holz gibt es in den unterschiedlichsten Gestaltungsformen und Designs. Sie passen daher nahezu zu jedem Einrichtungsstil.

Die Küchen 2024

Foto: Delta Möbel

Das Gesamtbild einer Küche ist der erste Hingucker, wenn man sie betritt. Eine auf den Raum abgestimmte Kombination aus Front und Arbeitsplatte sorgen dafür, dass der erste Eindruck überzeugt und eine bleibende Erinnerung geschaffen wird. Lassen Sie sich von den Neusten Trend-Fronten in unserer Ausstellung begeistern! Neben der Optik ist das Kocherlebnis entscheidend, welches maßgeblich durch eine auf den Kunden individuell abgestimmte Funktionalität geprägt wird.

Delta-Möbel bietet darüber hinaus auch die Möglichkeit durch eine Sonderbauweise in der Höhe, Unterfahrbarkeit der Arbeitsflächen und intelligente Funktionen, Ihre neue Küche barrierearm zu planen.

Dank der vielen verschiedenen Materialien, Farben und Planungsmöglichkeiten haben wir vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für jeden Geschmack.

Der perfekte Kleiderschrank

Foto: Delta Möbel

Die Material- und Farbauswahl Ihrer Schlafzimmermöbel sorgt dafür, dass Ihr Schlafzimmer perfekt aufeinander abgestimmt ist. Besonders ein Kleiderschrank in Ihrem Schlafzimmer kann dem Raum das gewisse Etwas geben. Ein Kleiderschrank mit Spiegel-Schranktüren eignet sich zum Beispiel perfekt, um den Raum größer und offener wirken zu lassen. Sie haben die Möglichkeit mit einer entsprechenden Innenausstattung, welche wir gerne auf Sie persönlich abstimmen, Ihren Stauraum maximal zu nutzen. Mit dem richtigen Schrank im Schlafzimmer runden Sie Ihren Rückzugsort ab.

Sofas und Sessel sind wahre Alltagshelden

Foto: Delta Möbel

Polstermöbel sind die Quelle der Erholung und tragen dazu bei, dass wir alle entspannt durch den Alltag kommen. Ein auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmtes Sofa sollte man daher nicht unterschätzen. Vielfältige Funktionen, wie eine Sitztiefenverstellung oder eine Relaxfunktion bieten unendlich viel Komfort & Bequemlichkeit. So wird die gemütliche Abendstunde zu einem wahren Highlight.

Direkt zur Homepage und den Schnäppchen von „Delta-Möbel“

Kontakt und Öffnungszeiten Delta-Möbel Bubesheim

Delta-Möbel Bubesheim

Günzburger Str. 38, 89347 Bubesheim

Telefon: 0 82 21 / 36 69 – 0

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9 – 18.30 Uhr, Sa. 9 – 16 Uhr

Zusätzliche Termine gerne möglich!