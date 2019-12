Anzeige

Osso Buco mit Paprikagemüse

Ein leckeres Fleischgericht aus dem Ofen, dazu passen Röstkartoffeln

Zutaten für vier Personen

350 g Möhren

2 rote Paprikaschoten

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

6 Stiele Salbei

4 Ochsenbeinscheiben

Salz und Pfeffer

150 g Mehl

3 EL Olivenöl

2 Lorbeerblätter

500 ml Gemüsebrühe

250 ml trockener Weißwein

1 unbehandelte Zitrone

100 g schwarze Oliven

Zubereitung

Möhren schälen, waschen, längs halbieren und klein schneiden. Paprika putzen, waschen und klein schneiden. Zwiebeln und Knoblauch schälen. Zwiebeln in feine Ringe schneiden oder hobeln, Knoblauch hacken. Salbei waschen, trocken tupfen, die Hälfte zum Garnieren beiseitestellen, Rest in feine Streifen schneiden. Beinscheiben waschen, trocken tupfen, mit Salz und Pfeffer würzen und in Mehl wenden, abklopfen. Zwei Esslöffel Öl in einem großen Bräter erhitzen. Beinscheiben von allen Seiten kräftig anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen und herausnehmen. Möhren, Paprika, Zwiebeln und Knoblauch im Bratfett anbraten. Lorbeer und Beinscheiben zugeben und alles mit Brühe und Weißwein ablöschen. Mit Salz und Pfeffer würzen, einmal aufkochen. Zugedeckt im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 ˚C/ Umluft: 175 ˚C) etwa zwei Stunden schmoren.

Zitrone waschen, trocken reiben und in Scheiben schneiden. Oliven abtropfen lassen. Circa 30 Minuten vor Ende der Garzeit Zitronenscheiben und Oliven im Bräter verteilen. Einen Esslöffel Öl in einer Pfanne erhitzen. Restlichen Salbei darin kurz braten, auf Küchenpapier abtropfen lassen. Soße mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit Salbei garnieren. Dazu schmecken Röstkartoffeln.

Guten Appetit!

Quelle: www.lecker.de