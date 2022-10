PERSÖNLICH, INDIVIDUELL UND ZEITGEMÄSS

Bestattungen Hackspiel: Seit 40 Jahren ein verlässlicher Begleiter im Trauerfall

Der Weg zum Bestatter ist immer ein sehr belastender Weg. „Die Philosophie unseres Unternehmens ist, die Menschen in ihrer schwersten Zeit an die Hand zu nehmen“, erklärt Alexander Hackspiel, Inhaber von Bestattungen Hackspiel. Gemeinsam mit seiner Frau Renate führt er seit acht Jahren den von seinem Vater vor 40 Jahren gegrün- deten Betrieb. Mit Feli Schauer, die im kommenden Frühjahr eine Weiterbildung zur geprüften Bestatterin beginnt, schickt sich die nächste Generation an, die Familientradition fortzusetzen. „Ich habe mich ganz bewusst für diesen facettenreichen Beruf entschieden, weil man mit vielen ganz unterschiedlichen Menschen in Kontakt kommt und sie in Ausnahmesituationen unterstützen kann“, so die 24-Jährige. Es sei ein Privileg, Mitmenschen die letzte Ehre zu erweisen. Das schätzt bis heute auch Alexander Hackspiel an seinem Beruf: „Die Würde des Menschen endet nicht mit dem Tod – sie bleibt erhalten!“ So individuell das Leben ist, so unterschiedlich sind auch die Bestattungsformen. „Mittlerweile gibt es in Deutschland 24 Möglichkeiten der Beisetzung“, weiß Feli Schauer. Bestattungen Hackspiel beispielsweise bietet im Laufe des nächsten Jahres auch naturnahe Trauerfeiern an.

Die Art und Weise des Begräbnisses orientiere sich an den Wünschen der Angehörigen. Man kann den letzten Weg aber auch zu Lebzeiten selbst festlegen und damit die Hinterbliebenen entlasten. „Eine Bestattungsvorsorge ist dann sinnvoll, wenn ich etwas (nicht) will. Sie kann jederzeit angepasst werden“, meint Alexander Hackspiel. Mehr über Bestattungen Hackspiel finden Sie auf der neu gestalten Internetseite unter www.bestattungen-hackspiel.de, auf dem unter anderem auch ein Filmporträt zu sehen ist.

Unsere Leistungen