Pfarrei Aichach: Gottesdienst via YouTube

Herbert Gugler nutzt Social Media, um mit seinen Gemeindemitgliedern in Kontakt zu treten. Während der Ausgangsbeschränkung konnten so Gottesdienste gestreamt und über YouTube angeschaut werden. Dabei ist die Arbeit und der damit verbundene Zeitaufwand nicht zu unterschätzen. Hier zu sehen ist Pastoralreferent Markus Drößler als Kameramann bei einer Live-Übertragung.

Stadtpfarrer Herbert Gugler erklärt im Interview,welche Bedeutung Social Media für ihn, aber vor allem für die Pfarreiengemeinschaft Aichach hat.

Von Sylvia Ehrenreich

Corona hat vieles verändert. Ein normaler Alltag, wie wir ihn bis dahin gelebt hatten, war in den vergangenen drei Monaten nur schwer möglich. Auch der sonntägliche Gang in die Kirche wurde mit den Beschränkungen untersagt. Was also tun? Aichachs Stadtpfarrer Herbert Gugler hat schnell die Antwort. Er nutzte Social Media, um seine Gemeinde weiterhin zu erreichen. Über Facebook und YouTube wurden so Gottesdienste übertragen und wichtige Infos weitergegeben. Im Interview erzählt er, welche Bedeutung Social Media für die Pfarrei hat.

Herbert Gugler ist seit 2014 der Stadtpfarrer von Aichach. Bild: Martin Ruhland

Seit wann gibt es die Pfarrei-Kanäle bei Facebook und YouTube und welcher Gedanke steckt dahinter?

Herbert Gugler: Die Kanäle habe ich im September 2014 ins Leben gerufen. Aufgrund der positiven Erfahrungen an meiner früheren Stelle in Dinkelscherben war dies eine meiner ersten Handlungen als Stadtpfarrer in Aichach.

Wie viel persönliches Engagement, Ideen und Zeit stecken Sie in die Kanäle?

Gugler: Die Pflege der Kanäle ist für mich Hobby. Da schaue ich nicht auf die Uhr. Aber es ist schon einiges an Zeit. Es ist wie die Arbeit im Garten. Ich muss überlegen, was poste ich wann, was bringt Ertrag. Die Mischung, die ich aussäe aus Videos, Bildern und Textbeiträgen muss abgestimmt sein. Die Aufrufzahlen und Kommentare sind dann ein wertvolles Feedback für das ganze pastorale Team.

Welche Chancen sehen Sie bei der Nutzung von Social Media Kanälen?

Gugler: Die Hauptchance besteht darin, zu den Menschen zu kommen. Das ist meine Aufgabe als Seelsorger: Hinzugehen, nicht zu warten, bis jemand kommt.

Wie werden die Kanäle in der Gemeinde angenommen? Gibt es ein stetiges Wachstum bei den Followerzahlen?

Gugler: Die Kanäle werden sehr gut angenommen. Mittlerweile gibt es auf Facebook 1140 Abonnenten, auf Instagram 460 und YouTube hat auch schon 828 Abonnenten. In der Krise haben wir ein starkes Wachstum gespürt. Die Abonnentenzahl auf YouTube konnten wir verdoppeln, was sicherlich auch an der Live-Übertragung von Gottesdiensten liegt, die wir auch weiterhin anbieten.

Wissen Sie, wer der Pfarrei folgt?

Gugler: Einige Benutzer kenne ich, andere verfolgen uns sogar aus weiter Entfernung, so zum Beispiel ein Herr aus Kentucky in den USA.

Wie aufwendig ist eine Videoproduktion?

Gugler: Die Videoproduktion von Andachten ist zum Beispiel sehr zeitaufwendig. Es braucht ein Drehbuch, der Kameramann muss wissen, wo er steht, und die Beteiligten die Laufwege kennen. Insbesondere vor Karfreitag und Ostern haben wir im Team sehr viel Zeit damit verbracht.

Welche Gedanken müssen dann gemacht werden, wer ist alles involviert und wie läuft ein solcher Dreh ab?

Gugler: Die Einrichtung einer stabilen und qualitativ hochwertigen Liveübertragung auf YouTube setzt einen ziemlichen technischen Aufwand voraus. Access-Points müssen gelegt, die Kirche verkabelt werden. Die Rechner müssen entsprechend programmiert sein, um den Ton von der Mikrofonanlage abgreifen zu können. Zum Glück haben wir mit Dr. Andreas Schierl einen EDV-Fachmann in der Pfarrei, der sich ehrenamtlich bei uns seit vielen Jahren auch als Webmaster engagiert.

Dr. Andreas Schierl kümmert sich unter anderem um die technische Umsetzung der Videos. Bild: Martin Ruhland

Während der Corona-Phase gab es einen Talk aus dem Pfarrheim. Können Sie diese Idee etwas beschreiben? Wie kam die Aktion an? Und planen Sie diesen Talk online weiterzuführen?

Gugler: Der Talk aus dem Pfarrhaus soll Gelegenheit bieten, mit uns ins Gespräch zu kommen. Anhand der eingehenden Fragen greifen wir Themen aus der Pfarreiengemeinschaft auf und können so unterhaltsam informieren. Die ersten beiden Ausgaben hatten auf Facebook und YouTube zusammen jeweils über 1000 Zuschauer. Einmal im Monat bieten wir dieses Format auch weiterhin an.

Was sind die Pläne für die Zukunft? Soll Social Media noch mehr genutzt werden?

Gugler: Die Stadtpfarrkirche soll ein religiöses digitales Zentrum für die Kreisstadt Aichach werden. In Zusammenarbeit mit der Stadt ist geplant, Webcams auf dem Turm zu installieren. Mit einer festen Kamera in der Stadtpfarrkirche sollen alle Gottesdienste gestreamt werden können. Diese stehen dann zudem unserem Kreiskrankenhaus sowie unseren Altenheimen zur Verfügung, die sie in ihr Hausfernsehen einspeisen können.

