Pflegeheim-Besichtigung am besten mit Zeit und Notizen

2019 ist es 50 Jahre her, dass Gersthofen zur Stadt erklärt wurde. Das Jahr war voll von Veranstaltungen rund um das Jubiläum - und die Feiern dauert noch an.

Stark in Nordschwaben

Allerheiligen

Den Grabstein richtig putzen, pflegen und polieren

Die „stillen Feiertage“, also Allerheiligen, Allerseelen und der Totensonntag, stehen an. Was zu tun ist, damit das Grab wieder ordentlich aussieht, lesen Sie hier...