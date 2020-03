Anzeige

Pius Bestattungen: Würdevoller Abschied

Inspiration findet man in der umfangreichen Sarg- und Urnenausstellung bei Pius Bestattungen.

So einzigartig wie das Leben soll auch dessen Ende sein. Pius Bestattungen in Gersthofen sorgt für individuelle und würdige Trauerfeiern und Bestattungen.

Der Tod ist unausweichlich, das steht leider fest. Für Angehörige ist der Verlust eines geliebten Menschen dennoch oft ein großer Schock. Pius Bestattungen steht den Hinterbliebenen in dieser schweren Zeit zur Seite. Alle notwendigen Aufgaben, die im Trauerfall zu erledigen sind, organisiert und regelt das Team aus qualifizierten Mitarbeitern mit viel Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl.

Seine besondere Stärke spielt Pius Bestattungen aus, wenn es um Individualität geht. Das Unternehmen rückt bei jeder Verabschiedung die Persönlichkeit und Vorlieben des Verstorbenen in den Vordergrund. Dazu führen die Mitarbeiter einfühlsame Beratungsgespräche mit den Angehörigen und gehen auf deren Wünsche ein.

Einzigartig in Leben und Tod

Ob Erd-, Feuer-, Wald- und Baum- bis hin zu See- oder Diamantbestattung, religiös oder nicht-religiös, in großem Rahmen oder im kleinen Kreis – die geschulten Mitarbeiter gestalten zusammen mit den Hinterbliebenen eine Trauerfeier, die jeden Verstorbenen in seiner Einzigartigkeit würdigt.

Wer selber ganz eigene Vorstellungen hat, wie seine Trauerfeier und Bestattung später einmal auszusehen haben, kann schon zu Lebzeiten Vorsorge treffen. Die Erstberatung beim Vorsorge-Team von Pius Bestattungen ist kostenlos. Im Gespräch kann man individuelle Wünsche äußern, den finanziellen Rahmen festlegen und seine ganz spezielle Abschiedsfeier planen.

Inspiration erhält man in der umfangreichen Sarg- und Urnenausstellung bei Pius Bestattungen sowie aus der Erfahrung der geschulten Mitarbeiter. (paju/lime)

Kontakt und Öffnungszeiten von Pius Bestattungen

Telefon (08 21) 4 50 45 75

Vorsorgetelefon (08 21) 47 86 68 80

Fax (08 21) 4 78 66 88 19

E-Mail info@pius-bestattungen.com

Hauptsitz: Thyssenstraße 31, 86368 Gersthofen

Filialen:

Deuterstraße 10, 86356 Neusäß

Augustastraße 1 ½ im Eschenhof, 86154 Augsburg

Augsburger Straße 4,86850 Fischach

Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr,

Freitag von 8 bis 13 Uhr

www.pius-bestattungen.de