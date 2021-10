Leckeres beim Ristorante Villa D’este in Neusäß

In der Villa D’este in Neusäß kann nach Herzenslust geschlemmt werden. Warum das Restaurant ideal für Weihnachtsfeiern geeignet ist.

Knusprige Pizza, cremige Pasta und dazu einen leckeren Vino – das hört sich doch nach einem tollen Abend an. Einen solchen können die Gäste im Ristorante Villa D’este in Neusäß erleben.

Das beliebte Restaurant in der Dieboldstraße 12 bietet ein vielfältiges Angebot der italienischen Küche. Neben einem abendlichen Besuch zu zweit oder einem sonntäglichen Mittagessen mit der Familie ist das Restaurant auch ideal für Geburtstage und Weihnachtsfeiern geeignet.

Dafür stehen Gästen zwei Nebenzimmer für 20 bis 60 Personen zur Verfügung. Nach Absprache mit der Inhaberfamilie Cecini ist es auch möglich, individuelle Menüs oder Speisekarten in jeder Preisklasse zu erstellen. Zur Weihnachtszeit bietet das Restaurant eine passende Location in festlicher Atmosphäre.

Seinen Namen hat das Restaurant von der Villa D’este am Comer See, in der 1990 die deutsche Fußballnationalmannschaft untergebracht war. Renato Cecini besuchte zusammen mit seinem langjährigen Freund Helmut Haller die Fußballer und benannte sein bis dato Valtellina genanntes Restaurant in Anlehnung an dieses unvergessliche Ereignis im Herbst 1992 in Ristorante Villa D’este um.

Eine Institution in Neusäß Über die Jahre wurden die Nudelgerichte, allen voran die Pasta mista, die umfangreiche Auswahl an italienischen Köstlichkeiten sowie die saisonalen und regionalen Gerichte eine kleine Berühmtheit in Neusäß. Besucher können diese von Dienstag bis Sonntag von 11.30 bis 23 Uhr kosten.

Mehr zur Aktionsgemeinschaft Neusäß finden Sie hier.