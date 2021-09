Jubiläum auf dem Augsburger Plärrer und Kindertag 2021

Schwaben-Derby und Diebolds Autoscooter feiern Jubiläum, beim Kindertag gibt es Ermäßigungen - der Plärrer Familienpark 2021 geht in die letzten Runden.

Schaustellerinnen und Schausteller, Imbissbudenbesitzerinnen und -besitzer – knapp 60 von ihnen haben sich seit mehreren Wochen auf dem Plärrergelände versammelt. Doch der Plärrer Familienpark 2021 ist nicht nur ein Lichtblick, sondern es gibt auch gleich mehrere weitere Gründe zum Feiern!

Schwaben-Derby seit 40 Jahren auf dem Augsburger Plärrer

In diesem Jahr stehen nämlich einige Jubiläen auf dem Volksfestplatz an. So gehört zum Beispiel das Schwaben-Derby mittlerweile seit 40 Jahren zum Plärrer dazu. Denn nicht nur Bierzelte und Fahrgeschäfte machen die besondere Atmosphäre aus. Auch Spiel und Spaß sind nicht wegzudenken. Heiner Wirth moderiert die Pferderennen – und das schon seit 1981.

Autoscooter der Familie Diebold seit 70 Jahren auf dem Plärrergelände

Noch einmal 30 Jahre früher, nämlich im Jahr 1951, feierte der erste Autoscooter auf dem Augsburger Plärrer seine Premiere. Er stammte von der Familie Diebold – und auch die feiert heuer ein ganz besonderes Jubiläum, nämlich zum 70-jährigen Bestehen! Sieben Jahrzehnte lang können Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene nun schon die Chips in die Autos werfen, das Gaspedal durchdrücken und über die Fläche rasen. Was soll man dazu noch sagen – außer: Herzlichen Glückwunsch an die Schaustellerinnen und Schausteller sowie gute Fahrt allen Besucherinnen und Besuchern!

Kindertag mit Ermäßigungen beim Plärrer Familienpark

Am Freitag, 3. September, ist von 12 bis 23.30 Uhr Kindertag beim Plärrer Familienpark. Dann gibt es ermäßigte Fahrpreise und Sonderangebote.

Öffnungszeiten vom Plärrer 2021

noch bis 12. September 2021

Donnerstag : von 12 bis 23 Uhr

: von 12 bis 23 Uhr Freitag : von 12 bis 23.30 Uhr

: von 12 bis 23.30 Uhr Samstag : von 11 bis 23.30 Uhr

: von 11 bis 23.30 Uhr Sonntag: von 11 bis 23 Uhr

Der Augsburger Plärrer hat jetzt übrigens auch eine neue Facebook-Seite mit vielen tollen Gewinnspielen.