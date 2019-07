Anzeige

Pöttmes rückt am Wochenende zusammen

Am kommenden Wochenende, 6. und 7. Juli findet das Marktfest in Pöttmes statt. Örtliche Vereine und Gruppen organisieren das Fest in starker Zusammenarbeit.

Ein griabiges Wochenende steht den Pöttmesern bevor: Beim Marktfest wird die Ortsmitte zwei Tage lang zum Treffpunkt für Groß und Klein. Ungezwungen und in geselliger Atmosphäre kann man fröhliche und unterhaltsame Stunden auf dem historischen Marktplatz verbringen.

Gestartet wird am Samstag, 6. Juli, um 18 Uhr. Die Blaskapelle Pöttmes spielt zur Unterhaltung. In bewährter Manier sorgen Vereine und Gruppen aus Pöttmes für Leckerbissen und Durstlöscher. Von panierten Champignons über Ochsen- und Spießbraten bis hin zu Currywurst, Flammkuchen oder Kartoffelspiralen reicht das Angebot. Und das Beste: Genießen kann man die Schmankerl nicht nur am Samstag, sondern auch am Sonntag.

Der Sonntag beginnt mit Weißwurstfrühstück

Die Fußballer vom TSV Pöttmes laden schon um 10.30 Uhr zum Weißwurstfrühstück. Ab 11.30 Uhr kommt auch der Mittagstisch auf die Teller. Wenn dann noch Platz im Bauch ist, locken mit Crêpes, Eis oder Kuchen süße Verführungen.

Kinder kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Die Schromlachia Kindergarde hat mehrere Stationen mit Spiel und Unterhaltung vorbereitet, sodass die Zeit für die Kleinen wie im Flug vergehen wird. Auch die Pferdekutsche dreht wieder ihre Runden.

Das musikalische Abendprogramm am Sonntag gestaltet die Blaskapelle Baar. Ab 17 Uhr sorgen sie für eine gemütlich-zünftige Stimmung. Um 21 Uhr endet das Marktfest – und gleichzeitig startet die Vorfreude aufs kommende Jahr, wenn man wieder gemütlich auf dem Marktplatz zusammenkommt.

In jedem Fall gilt: Falsches Wetter gibt es nicht, das Marktfest findet bei jeder Witterung statt. (pm/lime)