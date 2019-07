Radikal reduzierte Preise beim Sommerschlussverkauf

Anzeige

Preise, die zu Luftsprüngen verführen: Der Sommerschlussverkauf in der Region startet.

Wer in diesen Tagen im Altlandkreis Krumbach auf Shopping-Tour geht, kann sie förmlich hören: Die purzelnden Preise.

Denn wie jedes Jahr setzen die Geschäfte Ende Juli wieder radikal den Rotstift an. Beim freiwilligen Sommerschlussverkauf (SSV) warten satte Rabatte, Angebote und Sonderpreise auf Kauflustige und Kurzentschlossene.

Während Schnäppchenjäger noch rasch ihr Lieblingsstück zum kleinen Preis erhaschen können, leeren sich die Regale der Ladenbesitzer. Das zaubert so manchem Sparfuchs ein Lächeln auf die Lippen und schafft Platz für die neue Winterware in den Geschäften. Zum großen Finale der Sommersaison gibt es Nachlässe von bis zu 70 Prozent, die in den Schaufenstern mit Bannern, Schildern und Leuchtetiketten beworben werden.

Und nicht nur Kleidung gibt es zum Sonderpreis. Auch andere Branchen beteiligen sich am Schlussverkauf.