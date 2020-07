Anzeige

Rassismus kindgerecht erklärt

Es ist nicht so ganz einfach Kindern zu erklären, warum Rassismus so gefährlich ist und welche schlimmen Folgen Rassismus haben kann. Es gibt Seiten, die Eltern mit Beispielen dabei helfen.

Viele Kinder sind sich unsicher, was Rassismus eigentlich bedeutet? Um das Thema für sie verständlicher zu machen und Eltern sowie pädagogische Fachkräfte bei Erklärungs-Ansätzen zu unterstützen, hat klick-tipps.net Kinderseiten ausgewählt, die Fragen behandeln, was genau Rassismus ist, wo Diskriminierung anfängt und was die Bewegung "Black Lives Matter" ändern will.

Wenn Menschen wegen ihrer Hautfarbe, Herkunft oder Religion benachteiligt oder schlecht behandelt werden, erklärt die Seite logo! in einem kindgerechten Video.

Weltweit gehen Menschen immer wieder auf die Straße und demonstrieren gegen Rassismus. Unter dem Hashtag #BlackLivesMatter sprechen in sozialen Netzwerken viele Menschen ihre Solidarität aus. Auslöser für diese Proteste ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd. Kinder erfahren mehr zum Hintergrund der Proteste im kindernetz.de.

Die Seitenstark-Kinderseiten erklären in einer Sammlung, was gleiche Rechte bedeuten und erläutern, warum die Gegenwart auch immer mit der Vergangenheit zusammenhängt.

