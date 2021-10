Eingetaucht in warme Herbsttöne

Farbenfrohe Pflanzen und Arrangements fürs Grab gibt es jetzt bei der Gärtnerei Reuß.

Von Jana Korczikowski

Wenn die Tage wieder kürzer werden und sich der Morgentau auf den Gräsern niederlegt, präsentiert sich die Traditionsgärtnerei Reuß in neuen herbstlichen Farben – von gelb über orange, rot, rosa, lila bis hin zu silbergrau und warmen Brauntönen.

„Auch die Grabbepflanzung muss nicht eintönig sein“, sagt Inhaber Manfred Reuß. Warme Farbtöne zaubern auf Gräbern stilvolle Stimmungen. Mit winterharten Blumen, Gräsern und Stauden lassen sich wunderbare Farbspiele kombinieren, ob Ton in Ton oder bunt.

Winterharte Blumen

Hervorragend eignet sich dafür etwa das winterharte Heidekraut Erika Calluna, das bei der Gärtnerei in Neusäß-Westheim frisch eingetroffen ist und den ganzen Winter über seine Farbe behält. Mit seinen vielen kleinen Blüten zählt das Hornveilchen (Viola cornuta) ebenfalls zu den beliebten Herbstblumen. Sein Farbspektrum erstreckt sich von strahlendem Weiß über leuchtendes Gelb und intensives Rot bis zu kräftigem Blau. Interessante Akzente setzt das Silberblatt (Cineraria maritima), das allein mit seinen silbrig-gefiederten Blättern ein Blickfang ist.

Das ganze Jahr an einer Stelle stehen bleiben dürfen winterharte Stauden wie die vielseitigen Purpurglöckchen. Es gibt sie in hellgrün, orange, rot und braun. Im Frühjahr öffnen sie dann wieder ihre schönen Blüten. Sanft schwingende Gräser ergänzen das leuchtende Grabarrangement perfekt.

„Nicht nur in Sachen Grabbepflanzung steht Ihnen unser fachkundiges Personal mit Rat und Tat zur Seite“, verspricht Manfred Reuß. Die Erfahrung und Kompetenz der Gärtner und Floristen wird in Westheim bereits seit 135 Jahren geschätzt.

Grabschmuck für Allerheiligen

In Hinblick auf den Gedenktag Allerheiligen am 1. November bieten die Expertinnen und Experten wunderschöne und stilvolle Arrangements und Grabgestecke. Die Floristinnen fertigen diese individuell nach Wunsch an – farblich passend zum Grab fügt sich das Gesteck so wunderbar in das Gesamtbild ein. Bei der Gestaltung wird außerdem immer großen Wert auf die Frische des Tannengrüns gelegt.

Neben der Erstellung individueller Gestecke werden auch Schalen vor Ort gepflanzt und einfühlsame Trauergebinde mit bedruckten Schleifen angefertigt. „Kommen Sie einfach vorbei uns lassen Sie sich von unseren farbenfrohen Beispielen inspirieren“, lädt Inhaber Manfred Reuß ein.

Auf einen Blick

Adresse: Von-Rehlingen-Straße 21 86356 Neusäß-Westheim

Kontakt: Telefon (0821) 488037

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 13.30 Uhr

https://manfred-reu-gartnerei.business.site und auf Facebook (manfred.reuss.gaertner.floristen)