Raus an die frische Luft: Spiele-Tipps für Kinder

Wer in jungen Jahren viel draußen spielt, anstatt sich drinnen hinter der Konsole zu vergraben, der ist später gesünder. Frische Luft, Bewegung und ausreichend Licht sorgen für Ausgleich und Gesundheit. Genügend Spiele gibt es auch:

Kinder, die viel draußen spielen, haben einen Vorteil gegenüber Stubenhockern: Sie tun etwas für ihre Augen und beugen so Kurzsichtigkeit vor, erklärt die Kinderseite des Deutschen Kinderhilfswerks.

Denn wer sich drinnen aufhält, ist meist schwächerer Beleuchtung ausgesetzt und schadet damit den Augen. Tipps, wie man sich stattdessen mit Spaß draußen bewegen, toben und spielen kann, gibt es auf www.kindersache.de/draussen-spielen.

Es gibt noch weitere Klick-Tipps, die Jugendschutz.net rund um das Thema "Draußen spielen" zusammengestellt hat. Auf dem Labbé-Blog gibt es Spielideen, die von Schleuderball über Hüpf- bis zu Murmelspielen reichen.

In der Spielekiste des Tigerentenclubs können Kinder ihre Lieblingsspiele anlegen, kurz beschreiben und so andere Kinder in den Genuss des Spielvergnügens kommen lassen. Wer auf der Suche nach neuen Spielen ist, kann sich in der Spielekiste inspirieren lassen. Gesucht werden kann nach Spielen für ein bestimmtes Alter, der Spieleranzahl und dem Ort. (dpa)

