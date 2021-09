Die KiTa „Haus für Kinder einzigartig“ hat eröffnet

Mit Inbetriebnahme des modernen Neubaus bietet das „Haus für Kinder einzigartig“ in Rehling jetzt noch mehr Platz zum Spielen und zur Persönlichkeitsentfaltung.

„Sei du selbst. Alle anderen gibt es schon.“ Dieses Zitat des bekannten irischen Schriftstellers Oscar Wilde, das groß im Flur im neuen Kindergarten in Rehling prangt, soll verdeutlichen, wie liebenswert jeder Mensch in seiner Einzigartigkeit ist. Beim „Haus für Kinder einzigartig“, wie der Rehlinger Kindergarten jetzt heißt, ist der Name Programm. „Jedes Kind wird als eigene Persönlichkeit behandelt und erfährt die individuell beste Betreuung“, erklärt Stefanie Herzog, die gemeinsam mit Evi Lidl die Einrichtung leitet. „Wir wollen Werte vermitteln wie eigenständiges, kreatives Denken, Teamfähigkeit und Lebenskompetenz.“

Als Zusammenschluss aus dem bestehenden Bau (früher: Arche Noah) in der Bauernstraße 7 mit drei Kindergrippen- und zwei Hortgruppen sowie dem Neubau in der Bauernstraße 7a, der insgesamt sechs Kindergartengruppen umfasst, wurde das Haus für Kinder nun in Betrieb genommen. Was alle Beteiligten freut. „Baustart war im Sommer 2019. Ich habe das Projekt im Mai vergangenen Jahres im Rohbau von meinem Vorgänger übernommen“, erzählt der Bürgermeister der Trägergemeinde Rehling, Christoph Aidelsburger. „Die Architekten sowie alle beteiligten Firmen haben in dieser Zeit große Arbeit geleistet, damit sich die rund 180 Kinder und 34 pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier wohlfühlen können.“

Die beiden Einrichtungsleiterinnen Evi Lidl (links) und Stefanie Herzog sowie Bürgermeister Christoph Aidelsburger freuen sich über den Neustart. Foto: Josef Abt

Die Räumlichkeiten sind modern, hell und freundlich gestaltet und bieten vor allem eins: Platz. Darüber freut sich auch das Team des bestehenden Baus: „Es ist jetzt etwas entzerrt, alle Kinder teilen sich die große neue Turnhalle, die Mensa, in der täglich frisch gekocht wird, sowie die noch folgende Außenspielanlage“, sagt Stefanie Herzog.

In die neuen Räume sind bereits fünf Kindergartengruppen mit ihren Erzieherinnen eingezogen. Jede der Gruppen, die maximal 25 Kinder umfassen und so fantasievolle Namen tragen wie „Waldzauber“ oder „Meeresglück“, besitzt eine eigene kleine Küche. „Wir beherbergen auch eine sogenannte I-Gruppe mit Kindern, die eine spezielle Betreuung benötigen.“ Der gesamte Neubau ist barrierefrei gestaltet und es besteht die Möglichkeit der Therapie vor Ort.

„Wir sehen immer mehr, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen in der Gemeinde steigt, nicht zuletzt im Hinblick auf unser Neubaugebiet an der Hambergstraße am Brunnen“, sagt Bürgermeister Christoph Aidelsburger. „Die Gemeinde hat da vorausschauend geplant und mit dem neuen Haus für Kinder noch weitere Kapazitäten geschaffen.“

In der Nachbarschaft: Angegliederte Gemeindebücherei

Ebenfalls im neuen Gebäudekomplex angesiedelt befindet sich nun die Rehlinger Gemeindebücherei. Eine Eröffnung der Räumlichkeiten findet am Sonntag, 19. September, von 9.30 bis 16 Uhr mit einem Tag der offenen Tür statt.

Sobald im Haus für Kinder einzigartig die Eingewöhnungsphase vorüber ist, wird es auch hier eine Feier mit einem Tag der offenen Tür geben – voraussichtlich Ende September. Seinen kirchlichen Segen erhielt das Haus bereits bei einer Einweihung im kleinen Kreise.

Die KiTa "Haus für Kinder einzigartig" auf einen Blick:

Bauernstraße 7+7a

86508 Rehling

Leitung

Stefanie Herzog,

Evi Lidl

Telefon (0 82 37) 4 45

E-Mail einzigartig@gemeinde-rehling.de

Das bestehende Gebäude mit früherem Namen „Arche Noah“ und neuem Anbau ist jetzt „Haus für Kinder einzigartig“ mit

drei Krippengruppen: Wolkenglück, Sternenschimmer und Blätterzauber fünf Kindergartengruppen: Meeresglück, Sonnenschimmer, Mondschimmer, Wiesenzauber und Waldzauber zwei Hortgruppen: Wasserglanz und Erdenglanz. Auch die neue Gemeindebücherei befindet sich im Neubau.

