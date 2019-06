Anzeige

Riesiger Open-Air-Autosalon

Am Sonntag, 30. Juni, wird die Donauwörther Automeile in der Reichsstraße wieder ein Publikumsmagnet. Staunen, Fachsimpeln und Probesitzen stehen auf der Tagesordnung. Die Aussteller freuen sich auf viele Gäste.

Die Reichsstraße wird am 30. Juni zur Automeile

Pünktlich zur Jahresmitte heißt die City-Initiative-Donauwörth (CID) gemeinsam mit den Donauwörther Autohäusern die Gäste zu einem ganz besonderen Ereignis willkommen: Die Automeile in der Donauwörther Innenstadt öffnet am 30. Juni, von 10 bis 17 Uhr ihre Pforten.

Diese Ausstellung ist ein idealer Ort, um sich die Modelle der Donauwörther Autohäuser genauer anzusehen. Unterschiedliche Automarken werden von den umliegenden Fachhändlern und Autohäusern präsentiert. Egal ob Kombi oder SUV, Flitzer oder Limousine – Bei der größten Autoschau der Region stehen die Berater vor Ort Rede und Antwort rund um die ausgestellten Marken und Fahrzeugtypen. „Sitzen Sie doch einfach mal Probe in einem Wagen Ihrer Wahl“, empfiehlt Projektleiterin Nicole Wermuth.

Um die Vielfältigkeit der Meile zu unterstreichen, werden auch Informationen und Angebote rund um den fahrbaren Untersatz gegeben. Auch Fans von Zweirädern kommen auf ihre Kosten. Aber auch einfach zum Schlendern ist die Donauwörther Automeile gut geeignet. Eine etwas andere Aktion findet ebenfalls auf der Altstadtinsel statt. Nämlich das „Fliegen am Kran“! Wer will, kann sich gegen eine kleine Gebühr an einem Drachenflugsimulator vom Kran auf 30 Meter Höhe ziehen lassen und den Ausblick über das Ried von oben bewundern. Ein tolles, einzigartiges Erlebnis. Versüßt wird das Ganze von den Ausstellern immer wieder mit tollen Aktionen und Angeboten. Bei gutem Wetter locken die Stühle und Tische im Freien und sorgen für einen gemütlichen Wochenausklang. Die CID – allen voran die Projektleiter Nicole Wermuth und Peter Straub danken allen, die die Automeile mitgestalten. Jeder von den fleißigen Helfern im Vorder- und Hintergrund trägt zu dieser gelungenen Veranstaltung bei. Allen Gästen wünschen die Gestalter der Automeile einen informativen und angenehmen Tag. Ob im Gespräch mit den Autohändlern oder beim Bummeln und Genießen. Die Veranstalter freuen sich auf die Automeile und ihre Gäste!

