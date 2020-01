Anzeige

Rindfleisch-Paprika-Pfanne

Köstlich und herzhaft – ein Genuss mit krossem Fladenbrot

Zutaten für vier Personen

7 Stiele Thymian

2 Knoblauchzehen

700 g Rinderhüftsteak

5 EL Olivenöl

1 gelbe und orange Paprikaschote

Salz, Pfeffer

200 ml Orangensaft

200 ml Gemüsebrühe

Zubereitung

Thymian waschen, trocken tupfen und, bis auf etwas zum Garnieren, Blättchen von den Stielen zupfen und fein hacken. Knoblauch schälen und fein hacken. Fleisch waschen, trocken tupfen und in Streifen schneiden.Vier Esslöffel Öl, Knoblauch, gehackten Thymian und Fleisch vermengen. Etwa 30 Minuten marinieren lassen. Paprika putzen, waschen und in Streifen schneiden. Einen Esslöffel Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Paprika darin unter Wenden circa drei Minuten braten, mit Salz und Pfeffer würzen und herausnehmen. Fleisch mit der Marinade in die heiße Pfanne geben, unter Wenden drei bis vier Minuten braten. Mit Orangensaft und Brühe ablöschen, Paprika zugeben und zugedeckt zwei bis drei Minuten köcheln. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit Rest Thymian garnieren. Dazu schmeckt Fladenbrot.

Guten Appetit!

Quelle: www.lecker.de