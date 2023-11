Ruhe nach dem Sturm - Wie sich die Versicherungsagentur Schmieder für ihre Kunden einsetzt

Ein Unwetter tobt und richtet an Gebäuden und Autos massive Schäden an. Wohl dem, der dann gut versichert ist. Doch ebenso wichtig ist eine kompetente Betreuung vor Ort durch die Versicherung, wie das Beispiel der Agentur Schmieder & Kollegen zeigt.

Als am 26. August 2023 ein Unwetter in Friedberg bei Augsburg und Umgebung aufzog, ahnte kaum jemand, dass nur 30 Minuten später eine Schneise der Verwüstung das Ortsbild prägen würde. Hagelkörner so groß wie Golfbälle, Windgeschwindigkeiten von über 100 Kilometer pro Stunde und heftiger Starkregen hatten binnen kürzester Zeit für Schäden in Millionenhöhe gesorgt: vollgelaufene Keller, abgedeckte Dächer, Fassadenschäden, durchgeschlagene Autoscheiben und jede Menge Blechschäden.

Geschäftsführer der Zurich Regionaldirektion Schmieder & Kollegen

Als an diesem Samstagnachmittag kurze Zeit später das Telefon von Sebastian Schmieder klingelte, war für den Geschäftsführer der Zurich Regionaldirektion Schmieder & Kollegen sofort klar, dass schnelle und pragmatische Hilfe gefragt ist.

„Für mich war es selbstverständlich, sofort für unsere Kunden da zu sein. Denn mit solch einem Ausmaß an Schäden hatte keiner gerechnet. Selbst meine erfahrenen Mitarbeitenden haben in 30 Jahren so etwas nicht erlebt. Zu diesem Zeitpunkt konnten wir auch noch nicht ahnen, dass rund 400 Schadensfälle im Bereich Gebäude-/Hausrat-/KFZ-Versicherung bei uns gemeldet werden würden und man allein bei uns die Schadenssumme 2,5 Millionen Euro betragen würde“, so der 29-jährige Versicherungsexperte.

Schäden nach dem Unwetter dokumentieren

Viele Kunden wollten wissen, was die beste Vorgehensweise sei. Schmieder riet ihnen, zunächst die Schäden für die Dokumentation zu fotografieren und sich erst im Anschluss um die Aufräumarbeiten und Notreparaturen zu kümmern.

Wie Sebastian Schmieder und sein Team für die Kunden da waren

Gleich am nächsten Morgen machten sich er und einige seiner Kundenberaterinnen und -berater auf den Weg zu den Kunden und Kundinnen, um ihre Schäden aufzunehmen. Dass es Sonntag war, störte dabei kaum. Schließlich wollte die Regionaldirektion direkt helfen. Auch in der darauffolgenden Zeit zeigte das Team der Regionaldirektion vollen Einsatz. Alle Beraterinnen und Berater und Mitarbeitenden haben Telefondienst übernommen, um Schäden aufzunehmen und Fotodokumentationen sowie Kostenvoranschläge zu organisieren. Bei Großschäden wurden direkt Gutachter zu den Kunden geschickt, um die Regulierung zu beschleunigen. „Es waren intensive Wochen, in denen auch an Wochenenden und am Feiertag gearbeitet wurde. Ein Mitarbeiter hat sogar seinen Urlaub abgebrochen, um bei dieser Mammutaufgabe mitanzupacken“, erinnert sich Schmieder.

Eine Abwicklung der Schadensfälle voller Engagement

Da die Agentur über eine Schadenregulierungsvollmacht verfügt, konnte das eigene Schadenteam in der Agentur ganz schnell und unkompliziert Schäden an Gartenmöbeln, Vordächern und Rollos sofort regulieren. Viel Kundinnen und Kunden hatten bereits am nächsten Tag ihr Geld auf dem Konto. Noch vor Ort bei den Betroffenen konnte man Freigaben für Kosten von Handwerkern erzielen.

Für KfZ-Schäden, die dazu geführt haben, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrtüchtig war, organisierte Schmieder interne Gutachter der Zurich, die direkt zum Kunden oder der Kundin kamen. Für Hagelschäden an noch fahrtüchtigen Fahrzeugen wurde innerhalb von 14 Tagen ein Besichtigungszentrum eingerichtet, das die Kundinnen und Kunden anfahren konnte. Auf diese Weise hatten alle Betroffenen nach fünf Wochen ihr Gutachten vorliegen. Um schnellstmöglich Lösungen zu finden, stand Schmieder dafür auch im engen Austausch mit den Vorständen der Zurich.

Weiterhelfen hat bei der Agentur Schmieder & Kollegen oberste Priorität

Den Kundinnen und Kunden weiterzuhelfen, hatte und hat für Schmieder und sein Team immer oberste Priorität. Genauso wie eine gute Kundenbeziehung. Mit über 90 Prozent ist er per Du, was auch auf seine offene und erfrischende Art zurückzuführen ist. Statt im Anzug tritt er bei Terminen in lässiger Jeans, Hemd und Sakko auf und schafft somit noch mehr Nähe und Sympathie. Durch den sehr persönlichen Umgang mit seinen Kunden und Kundinnen, bleibt es auch nicht aus, dass ihn ihre Schicksale bewegen: „Besonders leid tat mir einer meiner Kunden, dessen Koikarpfen vom Hagel erschlagen wurden. Den emotionalen Schaden kann natürlich keine Versicherung regulieren. Aber es gibt auch positive Erlebnisse: So hatte ein Kunde nur drei Monate vor dem Unwetter seine Police für eine ganze Betriebshalle, um einen Sturm- und Hagelschutz ergänzt. Das war wirklich Glück im Unglück. Denn so wurde der entstandene Schaden vollständig ersetzt.“

Sebastian Schmieder: „Die Wahl der Versicherung ist entscheidend!“

Aber nicht nur bei Schadensfällen konnte die Regionaldirektion Schmieder & Kollegen behilflich sein. Auch bei der Suche nach Handwerkern mit freien Kapazitäten. Denn diese waren nach dem Sturm mehr als ausgelastet. Durch sein großes Netzwerk gelang es ihm, bei Handwerksbetrieben kurzfristig Kostenvoranschläge zu organisieren. Einige seiner Kundinnen und Kunden, die selbst Handwerksbetriebe leiten, haben zudem mitgeholfen und Reparaturen übernommen.

Doch nicht für alle Anwohner und Anwohnerinnen mit einem Elementarschaden war die Regulierung und Abwicklung so einfach. So werden zum Beispiel einige Nachbarn der Kunden und Kundinnen von ihren Versicherungen vertröstet und warten bis heute auf eine Regulierung.

Dasselbe gilt auch für Reparaturarbeiten. Während viele Kunden und Kundinnen der Regionaldirektion Schmieder & Kollegen die notwendigen Reparaturarbeiten schon abschließen konnten, werden bei anderen Geschädigten im Ort erst jetzt Trocknungsgeräte aufgestellt. Ein Grund dafür ist, dass viele Policen ausschließlich bei Onlineversicherungen abgeschlossen wurden, deren Mitarbeitende natürlich nicht so schnell vor Ort sein können und pragmatische Lösungen finden.

Doch nicht nur Onlineversicherer, sondern auch Versicherte, die Verträge ohne Betreuung besitzen, standen vor ähnlichen Herausforderungen. Dieses Beispiel zeigt, dass es besonders wichtig ist, bei Gebäudeversicherungen die richtige Wahl zu treffen, da hier die Schäden in der Regel sehr hoch sind und eine zeitnahe Abwicklung erforderlich ist.

Bei der Regionaldirektion Schmieder & Kollegen ist man in guten Händen

Dass die Kunden und Kundinnen der Regionaldirektion Schmieder & Kollegen nach dem Unwetter größtenteils sehr besonnen und entspannt reagiert haben, mag wohl auch daran liegen, dass sie schon wussten, dass sie bei Schmieder in guten Händen sind. Denn er ist bekannt dafür, dass er dafür sorgt, dass niemand unterversichert ist. Sein Credo ist: Es geht nicht darum, die günstigste Versicherung zu haben, sondern eine, die im Schadenfall wirklich da ist.

„Ich freue mich sehr, dass mein Team, die Zurich, meine bekannten Handwerksbetriebe und ich alle gemeinsam an einem Strang gezogen haben. So konnten – Stand heute – kleinere Schäden unter 10.000 Euro zum Großteil reguliert werden. Bei allen anderen liegt eine Kostenfreigabe vor. Das Allerwichtigste aber ist, dass es keinen Personenschaden gab. Und das freut mich noch viel mehr“, beteuert der Versicherungsexperte.

Informationen zum Versicherungsexperten Sebastian Schmieder

Versicherungsexperte Sebastian Schmieder leitet die Regionaldirektion der Zurich Versicherungen am Hauptstandort Friedberg. Foto: Belinda Auer, Agentur Schmieder & Kollegen

Der gebürtige Friedberger Sebastian Schmieder hat im Anschluss an seine Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei der Zurich ein Studium in Financial Services Management (B.A.) absolviert. Sein jüngerer Bruder, Sandro Schmieder, der ebenfalls in seiner Regionaldirektion arbeitet, hat vor kurzem seine Ausbildung als „Schwabens bester Versicherungsazubi“ abgeschlossen.

Sebastian Schmieder fördert den Nachwuchs und unterstützt ihn auf dem Weg zum Berater. Auch wenn er als Geschäftsführer immer den Blick für das große Ganze bewahren muss, lässt er es sich nicht nehmen, seine Kunden bei Bedarf persönlich zu betreuen – und das merkt man.

Häufig müssen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schmunzeln, wenn sie mit ihm durch die Stadt laufen, da ihn hier wirklich fast jeder kennt. In seiner Freizeit engagiert er sich außerdem für die Region. Er leitet ehrenamtlich die Fußballabteilung vom SV Wulfertshausen und unterstützt regionale Vereine.

Vor 30 Jahren gegründet - über die Regionaldirektion

In der Bauernbräustraße 27 in Friedberg ist der Sitz der Regionaldirektion. Foto: Belinda Auer, Agentur Schmieder & Kollegen

Die Agentur Schmieder & Kollegen wurde vor 30 Jahren von Dietmar Schmieder gegründet. Im Jahr 2018 übernahm sein Sohn Sebastian die Agenturleitung, wobei Dietmar Schmieder weiterhin aktiv beteiligt ist.

Inzwischen ist das Team gewachsen und besteht heute aus zehn Beraterinnen und Beratern und 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Schwerpunkt liegt vor allem auf Versicherungen und Vorsorge. Neben dem Hauptstandort in Friedberg gibt es in Ichenhausen und Langweid weitere Niederlassungen.

Agentur Schmieder & Kollegen ist Exklusivpartner der Zurich Versicherung

Foto: Agentur Schmieder & Kollegen

Vom Standort Friedberg aus werden rund 6000 Kunden betreut, davon einige seit über 20 Jahren. Die Agentur ist Exklusivpartner der Zurich Versicherung und bietet maßgeschneiderte Lösungen für jede Kundengruppe. Ob Privatkunde, Gewerbe- oder Industriekunde – alle erhalten eine individuelle Beratung zu den Produkten, die zu ihnen und ihren persönlichen Anforderungen passen.

Kontaktdaten der Regionaldirektion Schmieder & Kollegen

Wer sich auch zu Versicherungsfragen beraten lassen möchte, kann sich jederzeit an Sebastian Schmieder und sein Team wenden:

Regionaldirektion

Schmieder & Kollegen

Hauptstandort

Bauernbräustraße 27

86316 Friedberg

Telefon: (08 21) 60 81 30

Fax: (08 21) 60 81 38

E-Mail: schmieder@zuerich.de

Mehr Infos im Internet unter www.zurich.de/schmieder