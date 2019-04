Anzeige

Saftige Hähnchenschenkel

Mit knusprigen Kartoffeln vom Backblech

Zutaten für vier Portionen

4 Hähnchenschenkel

3 EL Tomatenketchup

1 EL Honig

1,5 EL Sojasauce

2,5 EL Chilisauce, süß-pikant (thailändische „Sweet-Chilisauce for Chicken”)

3 EL Sonnenblumenöl

1 Kilogramm Kartoffeln

2 Zehen Knoblauch

3 Zwiebeln

2 Zweige Rosmarin

½ Bund Thymian oder 2 TL getrockneter Thymian

12 Cherrytomaten

Zubereitung

Die Hähnchenschenkel waschen, abtupfen und mit Salz und Pfeffer würzen. Auf ein gefettetes Backblech legen. Ketchup, Honig, Soja- und Chilisauce aufkochen und die Keulen damit bepinseln. Die Kartoffeln schälen, waschen und in Spalten schneiden. Den Knoblauch schälen und in Scheiben schneiden. Die Zwiebeln schälen und in Spalten schneiden.

2/3 des Rosmarin und Thymian abzupfen und klein schneiden. Alles in einer Schüssel mit Öl mischen, salzen und pfeffern und auf dem Backblech um die Keulen verteilen. Die restlichen Thymian & Rosmarinzweige ebenfalls auf das Backblech geben. Im 200 Grad heißen Ofen auf der 2. Schiene von unten circa 50 Minuten braten. Die Tomaten waschen und halbieren und circa 20 Minuten vor Ende auf dem Blech mitgaren.

Guten Appetit!